Šele včeraj okoli desetih zjutraj so gasilci končali še zadnje dejavnosti v salonu avtomobilov in servisnem objektu ASP Jesenice na Slovenskem Javorniku, kjer so v četrtek dopoldne zagorele pnevmatike. Gasilce so zamenjali strokovnjaki Nacionalnega forenzičnega laboratorija. »Trenutne okoliščine ne kažejo, da bi bil požar posledica kaznivega dejanja, nastala pa je velika materialna škoda,« so sporočili s Policijske uprave Kranj. Tudi cesto skozi Slovenski Javornik so okoli poldneva po 24-urni zapori ponovno odprli.

Poškodovanih ni bilo »Vse kaže, da je za požar, ki je izbruhnil v kleti, kriva neonska razsvetljava, s katere je kapljala snov, ki se je pri stiku s pnevmatikami vnela,« ugotavlja solastnik objekta Miha Primožič. »Požar je opazil eden od zaposlenih in ga skušal pogasiti z gasilnim aparatom. Drugi smo mu pri tem pomagali, a prostor je bil kmalu poln dima, na kraj dogodka pa so že prišli gasilci,« iz prve roke pripoveduje o četrtkovem dogajanju. Vera Vovk z Jesenic, ki se je včeraj sprehodila po Javorniku, da bi preverila, ali Primožičevi potrebujejo pomoč pri prenašanju zgorelih pnevmatik, je požar v nekaj kilometrov oddaljeni stolpnici najprej zavohala. »Zaudarjalo je tako, kot da bi se nekomu v stolpnici nekaj vžgalo, zato sem takoj zaprla okna,« pripoveduje. Novico o požaru ji je povedala hči, medtem pa se je siv gost dim že začel širiti proti Jesenicam. V požaru ni bil nihče poškodovan, na srečo se ni razširil na stanovanjske prostore, v katerih živijo starši našega sogovornika iz ASP Jesenice. Seštevek materialne škode pa bo zagotovo vrtoglav. »Poleg nekaterih prostorov so uničene pnevmatike in 23 novih avtomobilov, ki so bili v kletnih prostorih, ter po prvih ocenah še dva avtomobila, ki sta bila na terasi,« našteva Primožič.

Gasilce je ovirala tudi peklenska vročina Pri gašenju požara je sodelovalo kar okoli 80 gasilcev, pravi eden od vodij intervencije Robert Prešeren iz GARS Jesenice in našteva vse okoliške enote gasilskih društev od Planice do Radovljice, ki so priskočile na pomoč tudi s cisternami vode. Poklicni gasilci iz Kranja pa so pomagali s penilom, ki je najbolj učinkovito sredstvo za gašenje požara na pnevmatikah. Pripeljali so kar 12 dvestolitrskih sodov penila, skupaj torej kar 2400 litrov. »Delo je bilo zelo zahtevno,« dodaja drugi vodja intervencije Robert Kejžar, prav tako iz GARS Jesenice. Težave so gasilcem povzročali predvsem gost dim, ki je močno omejeval vidljivost, ter izjemno visoke temperature. Aparature gasilcev so na primer pokazale, da je imel dim, ki se je valil skozi okno, kar okoli 1200 stopinj Celzija, pravi Kejžar. »Pozno zvečer smo pogasili požar, a ker so se pokazala še določena žarišča, smo teren še naprej nadzorovali vse do prihodnjega dopoldneva,« gasilca opisujeta konec akcije.

Nadomestnih namestitev niso potrebovali Z radovedneži pristojne službe – gasilcem so pomagali tudi policisti, predstavniki civilne zaščite in občinski redarji – niso imele večjih težav. Tudi sosedje so z razumevanjem začasno zapustili domove, da ne bi vdihavali strupenega dima, ki bi bil v večjih količinah zanje lahko nevaren, pravi Igor Arh, poveljnik Občinskega štaba civilne zaščite Jesenice. »Ni šlo za klasično evakuacijo, bolj kot to je šlo za priporočilo,« pravi. Večinoma so se bližnji sosedje avto salona odpravili k sorodnikom ali k bolj oddaljenim sosedom, čeprav so zanje že pripravljali namestitvene zmogljivosti v osnovni šoli na Koroški Beli. A ker so gasilci imeli pozno zvečer ogenj že pod nadzorom, so se tudi ljudje lahko vrnili v svoje domove. Med sanacijo objekta, ki bo zagotovo trajala na manj prizadetih delih vsaj en teden, drugje pa dlje, pa v ASP Jesenice strank, ki so dogovorjene za servis vozila, ne bodo pustili na cedilu, zagotavlja Primožič. Vsi zaposleni bodo svoje dejavnosti, dogovorjene na Javorniku, opravljali na lokaciji v leški poslovni enoti. Po nekaj tednih pa Primožičevi, hvaležni gasilcem za hitro in učinkovito pomoč, upajo, da bodo tudi javorniški objekt usposobili za običajno delovanje.