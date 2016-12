Dedek Mraz se po Ljubljani v tej obliki sprehaja od leta 2001. Povorko organizira Turizem Ljubljana, dedek Mraz pa je igralec Mini teatra Robert Waltl. Sprevod po Ljubljani je tradicija. V Turizmu Ljubljana so se odločili, da jo bodo ohranjali namenoma, »saj kot slovanski lik bolj spada v naše okolje, hkrati pa ohranjamo tudi podobo dedka Mraza po likovni upodobitvi slikarja Maksima Gasparija, ki je upodobil številne narodne običaje in noše na slovenskih tleh«.

Kaj res? Dedek Mraz je bolj naš kot Božiček? Hohoho, bi rekla oba, oba priseljenca, ki ju je izdatno pomagala udomačiti ena ali druga ideologija – Božička diktat kapitala poosamosvojitvene potrošniške evforije, dedka Mraza dekret Centralnega komiteja Komunistične partije Slovenije.

A dajmo najprej o izvoru. Dedek Mraz je res Slovan. Kako daleč v slovansko zgodovino sega njegov izvor, pa je vprašanje. Morebiti celo v predkrščansko pogansko slovansko mitologijo, kot je v knjigi Trije dobri možje zapisal Damjan J. Ovsec. Legenda z daljnega ruskega severa, zibelke slovanske mitologije, pravi, da je dedek Mraz mrzli zimski brat vodnega Vodnjarja, ki se je naveličal mraza in se odločil potovati po svetu. 22. decembra, na zimski solsticij, je prišel v kraj Veliki Ustjug in priredil veliko pojedino za krajane. V zgodnjem ruskem krščanstvu se je podoba slovanskega zimskega moža povezala s podobo svetega Nikolaja. Toda v 19. stoletju se je emancipiral zahvaljujoč svoji spremljevalki, snežni vili Sneguročki, o kateri je gledališko igro napisal Aleksander Ostrovski, še bolj pa jo je v operi proslavil Rimski-Korsakov. Od tedaj je dedek Mraz s kučmo zapisan v rusko decembrsko tradicijo.

Tej se niso mogli upreti niti boljševiki, ki so ga sicer sprva razglasili za državnega sovražnika, a so kmalu sprevideli, da je ljudem imanentno praznovanje zimskega solsticija, tako da se je ded Moroz spremenil v revolucionarja in kot tak je ostal del ruske tradicije vse do danes. Še toliko bolj je priljubljen v sodobni Rusiji, ko je tako rekoč državno sponzorirani naravni konkurent zahodnjaškemu vsiljivcu Božičku. Leta 1998 so Veliko Ustjugo uradno razglasili za dom dedka Mraza, zgradili hotele in njegovo palačo, vse skupaj pa je z obiskom uradno zapečatil predsednik Vladimir Putin. Za nameček in v potrditev tega, da je dedek Mraz domača tradicija, pa ruska vlada izdatno organizira sprevode dobrega moža in njegove Snegoručke.

Do tradicije z dekretom Kar je zelo blizu temu, kako je dedek Mraz postal del slovenske tradicije. Tudi tu je legenda, a tokrat o komunističnem dekretu. Namreč, po drugi svetovni vojni ni bilo zaželeno, da bi se v javnosti slavila miklavževanje in božič, čeprav je bil ta še do leta 1952 dela prost dan. Hitro so našli nov solsticijski praznik – slavljenje novoletne jelke. Prvič so ga organizirali leta 1948 na ljubljanskem Kongresnem trgu in v športni dvorni Tabor. Ker je bila prireditev lepo sprejeta, kot je v raziskavi o tej tematiki zapisala etnologinja Slovenskega etnografskega muzeja Nina Židov, se je jeseni prihodnjega leta sestal Izvršilni odbor Ljudske prosvete Slovenije in pripravil navodila za praznovanje novega leta, ki so poleg slavljenja partizanov vključevala tudi dedka Mraza. Ta je moral obdariti vse otroke, pionirskim odredom pa podariti kolektivna darila. Za potrebe praznovanja so prevedli tudi gledališko igro Marine Šurinove Dedek Mraz, vse skupaj pa so organizirale članice AFŽ, kasneje pa je dedka Mraza pod svoje okrilje sprejela Zveza prijateljev mladine. Dedek Mraz je tako po dekretu prišel na slovenske ulice in razdeljeval tisoče kilogramov bombonov in klobas, ki pa so jih morali – tudi po dekretnem navodilu – nakupiti pred Miklavžem, ker jih je sicer v trgovinah zmanjkalo. Leta 1952 je bil prvi sprevod po Ljubljani, dedek Mraz na vozu pa je bil po časopisnih poročilih »star, spoštljiv slovenski očak s pipo v ustih«. Prvi ljubljanski dedek Mraz je bil igralec Jože Zakrajšek, slaven po svojem globokem glasu.