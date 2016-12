Tako se v njegovem življenju ni spremenilo prav nič. Le to, da so imeli v hiši kipec srebrnega medveda, sicer so še vedno živeli siromašno. Zato se je igralec pred tednom dni odločil, da srebrnega medveda proda za 4000 evrov. »Nisem mogel gledati svojih lačnih otrok, na polici pa medveda,« je dejal portalu klix.ba. Menda je kipec hotel kupiti tudi Emir Kusturica, a je prišel prepozno. Mujić medveda ni prodal zlatarju, temveč nekomu, ki mu je obljubil, da mu ga bo čez pet ali deset let ponovno vrnil kot darilo. Z dobljenim denarjem je kupil hrano in plačal elektriko, da mu je ne bi izklopili, trem otrokom pa je kupil tudi mala darila. Družina se je odločila, da bo v začetku januarja odšla v Nemčijo, ker jih je Bosna pustila na cedilu: »Vsi so se hoteli fotografirati z menoj, zdaj pa mi nihče noče pomagati.«