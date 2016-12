Dovolj je v zgornjem odstavku besedo smučišče zamenjati s cesto, smučarje pa z vozniki in že imamo lep opis vsakodnevne prometne slike. Da ne bo pomote – prehitra vožnja je velik problem, objestnežev in »norcev« je preveč, a težko se je znebiti občutka, da v zadnjem času narašča tudi število tistih, ki vozijo prepočasi, preveč preplašeno. Pri čemer pridemo do bistvene razlike – če je na smučišču takšne precej lažje »prebaviti«, navsezadnje smo bili nekoč vsi začetniki in se je bilo treba smučarskih veščin pač naučiti, je zgodba na cesti drugačna. Na njih namreč nikoli in nikdar ne bi smeli biti preplašeni in se ne bi smeli učiti, saj smo vsi že morali opraviti vozniški izpit. Tako pa smo vsak dan priče zasanjanosti voznikov, ki ne speljujejo pravočasno, vključevanju na avtocesto z vsaj 40 do 50 kilometrov na uro nižjo hitrostjo od predpisane, ali pa prehitevanjem na kakšni dvopasovni mestni vpadnici, ko voznik avtomobila, ki se po enem pasu komajda premika, drugega, ki je še kanček počasnejši, obide tako, da je vse skupaj podobno polžje počasnemu prehitevanju s komaj zaznavno višjo hitrostjo – nekako v slogu »težkotovornjaških« dvobojev na avtocesti. Še več, ko že omenjamo vpadnice, bi si upal trditi, da bi nekajdnevno merjenje povprečne hitrosti na njih prineslo zanimive rezultate, ki bi bili (globoko) pod predpisano.

Kakor koli, vse omenjeno večkrat ne prinese le gneče in izgubljanja živcev prisebnih voznikov, temveč takšna vožnja slednje preseneti do te mere, da jih prisili v nevarne manevre ter s tem ustvari nevarne situacije, verižna trčenja... Pri čemer je zanimivo, da pri nas spodnja zakonsko določena hitrost velja le na avtocesti in znaša 60 kilometrov na uro, drugod pa določa le, da mora voznik, kadar vozi s hitrostjo, ki je za več kot polovico nižja od najvišje dovoljene, vključiti vse utripalke. A tudi to je bolj teorija, sankcionirane prepočasne vožnje je namreč zelo malo. V zadnjih dveh letih so na primer policisti ugotovili 87.516 (lani) in 95.613 (predlani) prekoračitev hitrosti, na drugi strani pa le 176 in 146 kršitev 4. odstavka 45. člena ZPrCP, ki določa »počasno vožnjo«.

Dobesedno smešna razmerja, ki nimajo nobene zveze z realno sliko. Zato za varnost v prometu zagotovo ne bi bilo napak, če bi se v prihodnosti več pozornosti namenilo tudi prepočasni vožnji in cestnim sanjačem.