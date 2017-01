»Ljudje nas lahko velikokrat razočarajo. Le poglejte, koliko parov se loči,« je za New York Times zakaj nekateri svoje premoženje zapustijo ljubljenčkom, ne pa sorodnikom, razložil ameriški psihoanalitik Joel Gavriele-Gold, avtor knjige »When Pets Come Between Our Partners«. »Psi niso žaljivi in nas ne prizadenejo, ljudje pa nas. Ljudje so nedosledni, kužki pa povečini ravno nasprotno,« je dodal.

Med najbogatejšimi domačimi ljubljenčki je z okoli 400 milijoni evrov nemški ovčar Gunther IV. Leta 1991 je nemška grofica Karlotta Libenstein vse svoje premoženje (okoli 75 milijonov evrov) zapustila svojemu nemškemu ovčarju Guntherju III, tisti, ki so upravljali z denarjem, pa so v teh letih premoženje še povečali. Gunther IV je ta denar podedoval, v lasti ima tudi vile v Italiji in na Bahamih, od leta 2000 pa je lastnik graščine v Miamiju, ki je bila nekoč v lasti Madonne.

Med bogatejšimi kužki je bil tudi malteški terier »Trouble«, za katerega so mnogi pravili, da ima pravo ime za svoj karakter. Ko je kraljica nepremičnin Leona Helmsley leta 2007 umrla, je svoje premoženje, ocenjeno na več kot deset milijonov evrov, zapustila svojemu kužku. Sodnik je kasneje znesek oklestil za deset milijonov, a je Trouble do svoje smrti leta 2011 vendarle živel v izobilju.

Med najbolj razvajenimi štirinožci je tudi čivava »Conchita«, ki je leta 2010 po smrti lastnice prejela okoli tri milijone evrov in več kot sedem milijonov evrov vreden dvorec v Miamiju. Psička je nosila bisere, bikini kopalke priznanih modnih oblikovalcev, drage zapestnice ter torbice znamke Louis Vuitton. Bila je tudi redna obiskovalka prestižnih floridskih nočnih klubov.