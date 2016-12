Vrhunska pravnica je izrekla naslednjo zgovorno poved: »Pravo je pač zelo kompleksna družbena veda. To ni tako kot v matematiki, kjer velja, da z 1 + 1 dobimo 2.«! S to površno(!) trditvijo je opozorila na eno izmed bistvenih težav današnje dobe, in to je pojemanje sposobnosti posameznika, da obvladuje širšo razgledanost tudi na drugih področjih, predvsem na naravoslovnih. Druga poved je namreč eden izmed znamenitih Peanovih aksiomov (samoumevna spoznanja), na katerih sloni teorija števil. S tem pa tudi vrednotenje katerekoli količine. Narava nam je dala osnovne enote za razsežnosti in čas (naš stas, dan, mesec, leto). Kasneje je znanost dodala naravne konstante (svetlobna hitrost, gravitacija) z Einsteinovo teorijo. Naravoslovje stremi k popolni dokazljivosti svojih ugotovitev (na primer Pitagorov izrek), medtem ko družboslovje išče načela medsebojne vzajemnosti. Naravne zakonitosti so nam vsiljene. Družbena načela pa je človeštvo sprejelo, ko je na stopnji razvoja dojelo širši pomen lastnega zavedanja. To je pred nekaj stoletji izrekel sloviti matematik Descartes: Mislim, torej sem! Beseda »cogito« namreč predstavlja globljo vsebino od le navadnega prevoda besede same.

Pravna veda se opira na vzore iz preteklosti (primer Salomonove odločitve). Njegova odločitev je povzročila neke vrste vsiljeno mediacijo, ki jo je izpeljal iz poenostavitve do nesmisla (reductio ad absurdum). Hamurabijev zakonik in rimsko pravo sta temeljni izhodišči današnjega stanja prava. To so sprejeta stališča, podobna samoupravljanju. Je zgolj naključno? Namera, da bi izhodiščne miselnosti teh dveh ved enačili, je preprosto nemogoča, saj predstavlja med seboj nezdružljivo pojmovanje! Tudi filozof Kant je v svoji Kritiki čistega razuma omenil marsikaj, kar bi družboslovcem moralo zanetiti kak dvom.

Prav tako nemogoča je dosledna »demokracija«. Že Platon je sanjal o njej, ko je pisal svoje pogovore. Vendar mu je njegov učitelj Sokrat že takrat nanizal vrsto pomislekov. Ti so še dandanes upravičeni. Zato smo zadnje čase priča pestremu razglabljanju o možnih zlorabah demokracije. O tem piše Vojnović. Toda tudi tu je v ozadje matematika. Cantor je razvijal »teorijo množic«, Gauss pa verjetnostni račun. Izsledke potrjuje sedanje spoznanje o izidih referendumov in predčasnih volitvah. Zato so neizogibna standardna odstopanja, ki so kvadratni koren števila udeležencev (ustavno sodišče, ki ima 9 članov, lahko variira pri 3 članih). Odloča pa večina.

Dodatno zmedo vnašajo civilne pobude in mediji s svojo površno razgledanostjo, včasih s pravo topoumnostjo. Prvi primer je nasprotovanje daljnovodom. Za škodljivost elektromagnetnih polj še ni nikakršnega dokaza. Poleg tega pa so magnetna polja prisotna okrog vsakega tokovodnika, tudi pod zemljo. Drugi primer je bil objavljen na naši RTV (»repetoglasiji«). To je poročanje nekega nadobudnega novinarja, v katerem je železni kotel elektrostatičnega pospeševalnika z Instituta Jožefa Stefana razglasil za atomski reaktor (na njem sem delal vrsto let; zdaj pa je v Tehničnem muzeju v Bistri). V njem naj bi pripravljali jugoslovansko atomsko bombo. Kako naj potem volilno telo vrednoti in sledi takemu klobasanju sredstev javnega obveščanja?

Prihodnji rodovi (a tudi sedanjim ne bi škodilo) bodo morali spregledati! Sicer se ne bomo prav odločili, kam. Še naprej bomo po Petrovem načelu rinili skozi Lewisovo točko preloma (tudi s tema avtorjema sem se dolga leta družil), dokler se nam ne bo posvetilo, da tako ne moremo naprej. Slovencem pametnih glav ne manjka, samo nespametne in neodločne politike je treba pregnati ter popraviti skrpucano zakonodajo, da vsaj pravilno prevedejo tisto, čemur smo se zavezali z mednarodnimi sporazumi in direktivami. A to je že ena izmed naslednjih vsebin!

DR. MARKO VAKSELJ, Kranjska Gora