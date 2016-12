Najpametnejši človek na facebooku je Aboud Saeed in doma je v sirskem mestu Manbidž nedaleč od Alepa. Po poklicu je varilec in kovač. Ko je še živel v Siriji, je živel z mamo in sedmimi sestrami. Zdaj živi v Berlinu. Sredi gledališke predstave s konjsko glavo in belo srajco se v ozadju odpre zastor in dva igralca mu odstopita prostor na odru. Aboud je očitno pijan, v rokah ima cigareto. Prikloni se, občinstvo ploska. Reče: »Jaz sem glavni na družbenem omrežju.« Občinstvo zatuli. »Samo en je lahko glavni in to sem zdaj jaz.«

Aboud Saeed ni igralec, pijan je kot kafra. Prizor je smešen, a publika je vendar z njim. Že uro in pol posluša statuse, ki jih je iz svojega domačega mesta od začetka sirske vojne pošiljal v svet prek glavnega portala za samopromocijo. Dobro je opravil. Leta 2013 je nemška prevajalka iz arabskega jezika Sandra Hetzl njegove Fb-statuse povezala v knjigo in berlinska založba Mikrotext jo je izdala. Po dolgih birokratskih algoritmih so mu založniki uredili karto za gostovanje v Nemčiji, v Berlinu je dobil politični azil in njegovo besedilo je postalo gledališka igra.

Zdaj pijan in s cigareto hodi gor in dol po odru. Res ne ve, kam bi se dal. Še malo postoji, občinstvo še zaploska, nato pa zmedeno pomaha in izdavi: »Ich bin ein Berliner.«

Predstava gre naprej. »Vsak dan se trošim in čakam na svoje uničenje.« (149 Likes) »Vsakič, ko rečejo 'oborožene tolpe', na pokopališču izbruhne množični krohot.« (247 Likes) »Nisem vreden počenega groša. Šel sem na demonstracije in ko so prišle vladne sile, sem zbežal. Neki znanec me je videl teči. Dan kasneje mi je rekel: 'Nisi vreden počenega groša. ' … Nisem vreden počenega groša. In ravno zato sem srečen.« (129 Likes)

Igralka s konjsko glavo pooseblja ostarelo sirsko mater. S sinom v beli srajci plešeta v krogu. Vse se vrti, predstava je pri kraju. Na odru ugasnejo luči. Zastor v ozadju se odpre, tam pa belo platno. V tišini, kakor da bi izgubili sluh, zagledamo posnetek. Majhno sirsko mesto Manbidž, posneto iz helikopterja. Ruševine v kupih. Fb-status: »Po poklicu sem varilec in kovač. To je moje mesto.« (373 Likes)

Čas in njegove spletke Roberto Rosellini je ta film enkrat že posnel. Germania, anno zero. Črno-bele slike iz leta 1946. Dvanajstletni Edmund v povojnem Berlinu poskuša preskrbeti svojo družino. Sestra se prostituira, oče je bolan, brat, nekdanji Hitlerjev borec, se skriva pred ruskimi partizani. Ostareli naci, šolski učitelj, ki so mu všeč mladi fantki, dvanajstletnika zvablja v darvinistično misel: šibki pomrejo, najmočnejši zmagajo. Boriti se, boriti se in še enkrat boriti se. Deček in ruševine. V gledališču Ballhaus Naunystraße v berlinski četrti Kreuzberg sedimo in gledamo ruševine majhnega sirskega mesta Manbidž. Brez zvoka, kakor da bi izgubili sluh. Aboud Saeed je najpametnejši človek na družbenem omrežju. Po predstavi časti rundo v bližnji kantini: »Ich bin ein Berliner. Kakšen Berliner. Idiot, ki se ne zna integrirati in navaditi, da v Berlinu vsak za mizo plača le svoje pivo.« Roberto Rosellini je ta film enkrat že posnel. Ko se je 19. decembra zgodil napad na berlinsko božično tržnico, so nemške specialne enote najprej vdrle v nekdanje letališče Tempelhof. Tja, kamor so zavezniški bombniki med 24. junijem 1948 in 12. majem 1949 v času popolne sovjetske blokade Zahodnega Berlina v operaciji Zračni most dnevno dovažali kurivo, zdravila in živež za shirano povojno prebivalstvo na zahodni strani, na vsako minuto en bombnik, skupno 277.569 poletov in 2,34 milijarde ton. Devetnajstega decembra 2016 je na nekdanjem letališču Tempelhof begunski center. Oboroženi specialci med nastanjenimi ljudmi iščejo osrednjega osumljenca za teroristični napad s tovornjakom. Prosilca za azil. Angela Merkel na tiskovni konferenci potrtega srca pove: »Težko bo, če se bo izkazalo, da je napad izvedel prosilec za azil.« Ni se izkazalo. Angela Merkel, bo zdaj manj težko? Vmes je na božično noč šest mladeničev, od teh štirje mladoletni, na podzemni postaji Schönleinstraße v berlinski četrti Kreuzberg zakurilo brezdomca. Pijan je ležal na postaji in pokrit je bil s kartonom. Šest mladih fantov je zakurilo karton in njegova oblačila. Ogenj so še pravi čas opazili in pogasili potniki, ki so v istem hipu izstopili s podzemnega vlaka. Kamere so rekle, da so fantje, požigalci, prosilci za azil. In tudi tisti fant, ki je pred slabim mesecem na podobni podzemni postaji po stopnicah porinil neko žensko. Zlomila si je roko, fanta pa so našli po dveh tednih tiralice. Ko so nas sredi poletja oropali v središču Berlina – iz parkiranega avta pred domovanjem so odnesli vse, kar je bilo v prtljažniku, iz kleti pa kolesa, skuter, sosedovo pohištvo in cel kup malenkosti – je policist kar po telefonu ob prijavi rekel, da so to begunci. »Zvodniki jih iščejo in jih strpajo v bande in zdaj po vsem mestu kradejo, kradejo.« Ob petnajsti obletnici operacije Zračni most na letališču Tempelhof je Zahodni Berlin obiskal takratni ameriški predsednik John F. Kennedy. Šestindvajsetega junija 1963 je pred mestno hišo v četrti Schöneberg povedal, kar so kasneje izrekali mnogi: da je svoboda izbira časti v času zatiranja. Odstavek o svobodi je zaključil z: »Ich bin ein Berliner.« Novembra 2015, ko smo z Aboudom Saeedom pili pivo v Kreuzbergu, je bilo v Berlinu 105 registriranih mladoletnih beguncev brez spremstva. Novembra 2016 jih je bilo 2226. Sami mladi Berlinčani po častni izbiri. Vsak od njih ima svoj Fb-profil. Zdaj potrebujejo še všečke. Še prevajalko. Še založbo. Še teater. Še azil. In potem samo še mir. Kolikokrat smo vprašali: kdo pa so ti mladi fantje? Kovači? Varilci? Njihova mama in starejši brat? Kaj vprašamo, ko vprašamo: kdo pa so ti mladi fantje? Katero pesem pojemo? Katero misel mislimo? Ich bin ein Berliner, je rekel Aboud Saeed. Idiot, ki celemu omizju časti pivo, ko bi po lokalnih običajih moral plačati le zase. Kdo smo, ko smo – vsi smo, vsak dan smo – Berlinčani? Katero svobodo mislimo? Na čigavo izbiro cikamo?

»Za zagotovo« Kadar ne vem, kar bi morala vedeti, v Berlinu pokličem desetletnega otroka. Ime mu je Tiago in je, tudi on, Berlinčan. Vprašam ga o tovornjaku na božični tržnici. Pove, da so imeli dan po napadu v šoli dolg pogovor z učiteljico. Spraševala jih je, šolarje, ali jih je kaj strah. Nekateri so se bali, drugi ne. Nekaj sošolcev prihaja iz Sirije, iz vojne. Oni so se bali. Tiago mi je poskušal razložiti, zakaj. Rekel je: »Oni niso doma v Berlinu. Oni so doma drugje. A tam, kjer so doma, nimajo doma. Razumeš, oni so Berlinčani kot mi, a ne za zagotovo.« Učiteljica je vsem položila na srce, naj se ne bojijo. Kakor zmeraj naj se veselijo praznikov in leta, ki prihaja. Dan kasneje je bil zadnji šolski dan pred zimskimi počitnicami. Deželna vlada je za desetletnike pripravila poseben proti-nasilniški učni program v štirih urah. Nekaj iger vlog, debate o mirnem reševanju sporov. Dejansko gre za boj proti medvrstniškemu nasilju, vse pogostejšemu na nemških šolah. A Tiago, ki je bil že utrujen od pogovora in se mu je zapletal jezik, je v pomešanih besedah rekel: »Šli se bomo vaje iz razoroževanja.« »Vaje iz razoroževanja?« vprašam. »Ja. Razorožiti se. To je pomembno.« Razorožil me je. (1 Like)