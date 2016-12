Nekaj razlogov za padec prodaje nesporno največjega proizvajalca pametnih telefonov na svetu gre vsekakor pripisati zasičenosti trga. Ta je še toliko večja, ker se je tempo rasti zmogljivosti naprav v zadnjih nekaj letih močno upočasnil.

Boljše in varnejše baterije, prosim!

Najbolj razširjena novost preteklega leta so bile kamere z dvojnimi lečami za bolj izostrene globinske fotografije, večji poudarek pa so izdelovalci namenili tudi vodoodpornosti naprav. Motorola in predvsem Apple sta potrošnike nekoliko razburila z odločitvijo, da na telefonih moto z, moto z force ter iphone 7 in 7 plus ni več posebnega vtiča za žične slušalke, nobena od novosti pa za zdaj še ni tako revolucionarna, da bi imetnike najboljših leto, dve ali celo tri leta starih naprav prisilila v nakup novih.

Še najbolj inovativna sta bila v preteklem letu Motorola in LG z modularnimi telefoni iz serije moto z in g5. Posebnost naprav je, da lahko na njihovo ohišje dodate raznorazne dodatke. Med LG-jevimi izstopajo predvsem dodatna baterija, boljša kamera in boljši zvočniki, Motorola pa je ponudbo nadgradila še s projektorjem in nekaterimi drugimi malenkostmi. Večja personalizacija naprav in možnost, da bi nekoč lahko zamenjali zgolj tiste dele telefona, ki so postali zastareli, sta vsekakor zanimiva obeta za prihodnost, a se mora koncept še nekoliko razviti. Predvsem v smer, da bi dodatki pripomogli k podaljševanju življenjske dobe naprav, kar pa ni nujno v interesu izdelovalcev. LG je medtem nad konceptom domnevno že obupal.

Dejstvo, da se je med dodatki za modularne telefone znašla dodatna baterija, razkriva, kje obstajajo glavne rezerve. Zaradi zahtevnosti storitev sodobni telefoni med dvema polnjenjema pogosto ne zdržijo niti en dan. Dosedanji poskusi rešitev težave segajo od indukcijskih polnilnih postaj do sistemov za ekspresno polnjenje. A tudi te inovacije zahtevajo, da smo blizu električnemu viru. Ker se tudi eksperiment s sončnimi celicami na telefonu ni prijel, so najboljše rešitve še vedno rezervne in zunanje baterije.

Dodatna težava sodobnih baterij, na katero smo letos postali še bolj pozorni, pa je njihova (ne)varnost. K ozaveščanju je pripomogel predvsem južnokorejski velikan Samsung s telefonom galaxy note 7, ki se je že kmalu po blestečih ocenah recenzentov spremenil v večnamenski vžigalnik. Kljub odmevnosti Samsungove serijske napake galaxy note 7 ni edini telefon s to težavo. Zaradi fizičnih poškodb baterije, ki niso povezane s serijskimi tehničnimi napakami, se je podoben samovžig samo v preteklem letu pripetil tudi nekaterim uporabnikom Applovih iphone 6 plus, iphone 7 in 7 plus, lahko pa se pripeti tudi vsem preostalim napravam.

Čeprav je (ne)varnost baterij resen problem, za zdaj, tudi zaradi velikih stroškov, povezanih z razvojem, na vidiku ni alternativ, ki bi lahko bile že v naslednjih nekaj letih dovolj razvite za uporabo v potrošniških izdelkih. Kljub slabi reklami zaradi galaxy note 7 pa Samsunga letos ne bi smeli imeti samo v slabem spominu. Predvsem galaxy s7 edge se po ocenah številnih recenzentov uvršča v sam vrh letošnje ponudbe, galaxy s7 pa tudi ni daleč. Visoko se uvrščata tudi prva povsem Googlova telefona pixel in večji pixel xl. Za tiste, ki želijo veliko za srednjo vsoto, pa velja izpostaviti še oneplus 3t.