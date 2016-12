V bolj normalnih časih bi rekli, da je bilo leto revolucionarno. Vsi, ki so kaj velikega napovedovali, so se zmotili.

Leto v petih stavkih. Vzhodna Evropa se je zaradi beguncev sprla z evropsko komisijo, zaprla svoja vrata in na makedonsko-grški meji postavila zid iz bodeče žice. Britanci so na referendumu glasovali proti migrantom in zato za odcepitev od Evrope ter okrepili val protievropskih populističnih politik na kontinentu. Amerika je s svojimi zavezniki začela potiskati kalifat iz Iraka, Rusija s svojimi zavezniki upornike iz Alepa. Američani so izvolili Donalda Trumpa in njegov veliki zid. V Evropi je priljubljeno teroristično orožje postal tovornjak.

Od začetka do konca leta so naš svet vrteli tujci. Hkrati so bili predstavljeni kot begunci iz vojne, ekonomski migranti, ki se nelegalno tihotapijo čez meje, teroristi, glavni razlog za brexit, pretveza za oživitev evropskih šovinizmov, ksenofobij in nacionalizmov. Evropejci so tujce vzeli kot glavni razlog za obnovitev schengenskih meja in tudi drug v drugem začeli vedno bolj videti le še tujce, ne pa prebivalce skupnega kontinenta.

Med Konstantinoplom in Dunajem

V svojih političnih vrhovih sta Evropa in Amerika dobili nov obraz. Diplomatska uglajenost in leporečje sta se začela umikati pred vedno bolj neposredno grobostjo. V najbolj pompoznih zgradbah demokracije so domovinsko pravico dobili rasizem, šovinizem in psovanje. Razcveteli so se na Madžarskem, Slovaškem in Poljskem, pa tudi v Avstriji, Veliki Britaniji in Franciji. Tudi drugod je politična govorica z velikim olajšanjem izskočila iz okvirjev politične korektnosti in prevzela približnost komuniciranja na družbenih omrežjih. Čas si je nadel naziv obdobje poresnice. Dejstva veljajo manj kot radikalno izražena mnenja. Igra prestolov velja za dober primer sodobne politične zgodovine, časopisi pa za beletristiko, ki objavlja izmišljene zgodbe. Na koncu leta je tudi Nemčija ponovno odkrila atraktivnost populistične politike, Amerika pa je z Donaldom Trumpom zasenčila vse druge države in odprla zapornice za poplavo politične vulgarnosti. Vse zavore so popustile. Obrobje politike, kjer so prostor nadzorovali radikalci, se je preselilo v središče. Trend je imel veliko pojavnih oblik, vendar se je enoglasno razcvetel ob vprašanju beguncev, ki so bili marginalna tema, dokler niso začeli množično prestopati evropskih meja.

Begunci, ki so se pojavili kot fenomen v prejšnjem letu, so se v tem letu z zapiranjem meja in napovedmi prekinitve diplomatskih stikov z institucijami Evropske unije pokazali kot vir inspiracije za nacionalistično politiko v tako različnih državah, kot so Madžarska, Francija, Italija in Velika Britanija. Velika Britanija je v brezskrbnem zamahu referendumskega veselja zavrnila Evropsko unijo in jo odpisala kot projekt prejšnjega stoletja. Na stran je bila potisnjena ideja neizogibne raznovrstnosti ras, narodov in religij, ki je glavna značilnost modernih družb. Tujci, ki nenadzorovano prihajajo čez meje, so postali osrednja os odločanja Britancev glede tega, ali naj ostanejo v Evropski uniji ali ne. V vzhodni Evropi so na njih oblikovali svojo politiko razočaranja nad Evropsko unijo. Medtem ko so Poljaki in drugi prebivalci vzhodne Evrope Sirce, Iračane in Afganistance razglasili za tujce, ki jih nočejo videti v svojih državah, so Britanci Poljake in druge Vzhodnoevropejce razglasili za tujce in glasovali za izstop iz Unije, iz katere so prišli brez vizumov.

Tujci so bili osrednji steber ameriške predvolilne kampanje in zmage Donalda Trumpa. Brezpravni ljudje, ki bežijo pred vojnami, propadlimi državami, razdejanimi ekonomijami in globalnim segrevanjem ozračja, so se izkazali kot idealno orodje za proizvajanje spektakularnih učinkov.

Skupnega odgovora na vprašanje zatočišča Evropska unija ni znala dati, vsaka posamezna država je našla svojega. Nekateri so bili zares izvirni. V prvih treh mesecih leta je balkanska pot dobila podoben status, kot ga je imela med križarskimi vojnami v smeri Konstantinopla, med turškim pohodom v Evropo pa v drugi smeri proti Dunaju. Postala je nekaj, kar je treba zajeziti z visokim zidom. Tam čez se je valila grožnja in razvnemala domišljijo. Na tej poti so se zgodili premiki, ki so določili sodobno zgodovino Evrope. Kdo bi si bil mislil. Tudi po tem, ko je Evropska unija marca sklenila s Turčijo dogovor o prekinitvi migracijskih poti čez Egejsko morje v Grčijo in se je število beguncev dramatično zmanjšalo, je strah pred tujci obvladoval politični prostor.

Tudi v državah, v katerih niso sprejeli nobenega pribežnika brez domovine, so begunci določili politični ton. Vojna v Siriji, od koder je večina prišla, je po šestih letih zavzela mesto na robu preokupacij. Ko pa so begunci posledice vojne prinesli na evropske meje, se je kontinent začel obnašati, kot da ima opravka s sovražno vojsko, ki je prišla naravnost s fronte. Zgodovina se je dogajala na zakotnih železniških postajah, na mejah, kjer ni bilo mejnih prehodov, na poljskih poteh in na parkiriščih bencinskih črpalk ob avtocestah. Ideologija nove Evrope se je priplazila po tleh. Velike politike nacionalnih držav in Evropske unije so vsa svoja sodobna protislovja in obremenjenost z zgodovino kazale v odmaknjenih krajih, skozi katere so šle tihe množice ljudi.