Naslednja žrtev je multilateralizem. Nato to še kar nekako skriva, medtem ko je preživetje dnevna tema v Evropski uniji. Če je multilateralizem smrtno bolan, ali je potem ponacionalizem rešitev? In kakšen naj bi bil ta novi nacionalizem? Po analogiji s poresnico ponacionalizmu ne gre za zagotavljanje nacionalnih interesov ali nacionalne moči samih po sebi, temveč gre za to, da se nacije (spet) počutijo velike. Ali je mogoče, da bi se nacije počutile (spet) velike, vendar ne na račun kogarkoli, ki bi se, zaradi tega, počutil malega ali ogroženega? Zgodovina nas uči nasprotno. Vse večji del politike pa meni, da bi bilo mogoče. Da bi zaustavili ta trend, potrebujemo vseobsegajoči koncept odpornosti, ki bi vključeval ne le varnostno, temveč tudi socialno odpornost. Učinkovita odpornost se začenja znotraj države, vendar se mora razširiti navzven, za kar potrebuje multilateralni organizacijski okvir. Če je odpornost ogrožena z realnim ali potencialnim postnacionalizmom, potem socialna odpornost dejansko pomeni bitko zoper nacionalizem.

Javier Solana v članku Zakaj je multilateralizem še vedno pomemben ugotavlja, da vera v mednarodne institucije kopni. Volilci, ki jih poganja občutek nepravičnosti in neenakosti, vse bolj zavračajo odprtost kot tudi oblasti, ki jo zagovarjajo. Zapiranje vase ni delujoča opcija, kajti svet je preveč povezan. Problemi, izzivi in priložnosti ne priznajo nacionalnih meja. Vendar – številni volilci čutijo drugače in oni so v demokraciji tisti, ki imajo vedno prav. Glavne vsebine renacionalizacije in antiglobalizacije so: avtoritarni populizem, globalna trgovina, okolje in kibernetika. Avtoritarni populizem opisuje politična stališča volilcev, združenih v opoziciji proti migrantom in globalizaciji. V državah, kjer bodo v naslednjih letih imeli nacionalne volitve, je Radio Free Europe navedel naslednje rezultate odstotkov populističnih stališč: Romunija 82, Poljska 78, Francija 63, Nizozemska 55, Finska 50, Danska 49, Velika Britanija 48, Švedska 35, Španija 33, Nemčija 18. Kakšna je torej perspektiva evropskih politik?

Kibernetični prostor nas je popolnoma obvladal

Če bodo ZDA opustile trgovinske sporazume z Azijo, Amerikama in Evropo, velika večina ekonomistov meni, da bo to slabo, če ne celo katastrofalno za globalno ekonomijo. Če bo slabo za Evropsko unijo, bo slabo tudi za nacionalne ekonomije držav članic. Če one ne bodo napredovale in rasle, potem zagotovo ne bodo sposobne in voljne še več nameniti za obrambo. Brez povečanega obrambnega proračuna pa lahko izgubijo ameriško zaščito. In krog se zapre. Migracije so narasle do takšnih razsežnosti, da jih ni več mogoče obvladovati brez pomoči vojske. Policija ne zmore tega storiti sama. Vojska je bila najprej uporabljena v raznih pomožnih vlogah, kasneje pa tudi v operativnih. Za večino nalog je bila primerno pripravljena, saj je takšne in podobne naloge opravljala na mirovnih misijah v Afriki, na Bližnjem vzhodu, na Balkanu in v Afganistanu. Bolj neposredno angažiranje vojske je zahtevalo dopolnilo zakona o obrambi. V številnih državah tudi ugotavljajo, da relativno maloštevilna profesionalna vojska ne zadošča več za vse večji obseg nalog, zato razmišljajo o vračanju k nabornemu sistemu oziroma o povečanju strateških rezerv in o organizaciji nacionalnih gard. Priča smo tudi vse bolj rušilnim vremenskim pojavom, poplavam, sušam, gozdnim požarom, vročinskim valom, plazovom in potresom. Civilna zaščita kot sestavni del obrambnega sistema pridobiva vse večji pomen, s tem pa pridobiva tudi več ljudi in denarja na račun vse bolj shirane in skrčene profesionalne vojske.

Kibernetični prostor nas je popolnoma obvladal. Nismo več prepričani, kaj je realno in kaj je računalniško generirano. Kibernetični prostor je sestavni del nove hibridne varnosti, kjer se bojuje z biti, ne z naboji. Odhajajoča administracija Baraka Obame je prepričana, da se je Rusija vmešala v volitve in na neki način pripomogla k Trumpovi zmagi. Vendar se malo držav odziva na takšen način. Večina še vedno deluje kot Don Kihot proti mlinom na veter. Kibernetska odpornost se začenja doma, vendar se mora tudi ona razširiti navzven, ozemeljsko in organizacijsko (Nato, EU).

Human Freedem Index 2016 je za letos ugotovil, da Huntingtonov »tretji val svobode« ugaša in da kljub upanju glede arabske pomladi četrtega ni na vidiku. Poročilo ugotavlja, da je »brez varnosti ali vladavine prava svoboda degradirana ali celo nesmiselna«. Vse zahodnoevropske države so po svobodi uvrščene med prvih trideset. Slovenija je na 39. mestu, sledijo preostale države iz regije: Bolgarija na 41., Črna gora na 44., Hrvaška na 45., Grčija na 48., Albanija na 50., BiH na 54., Makedonija na 55. in Srbija na 67. mestu. Human Freedom Index nas z empiričnimi kazalniki pozicionira tja, kamor spadamo, v jugovzhodno Evropo. Geostrateško se vsak prazen prostor prej ali slej zapolni. V zadnjih nekaj letih smo veliko poslušali o premiku težišča interesa ZDA iz Evrope v Azijo. Nič ali skoraj nič pa nismo slišali o nasprotnem procesu, premikanju tujih interesov v Evropo in njene posamezne dele. Politiki ne želijo govoriti o tem, tudi mediji ne pišejo kaj dosti. Ali to pomeni, da živimo v Štigličevi Dolini miru? Velike, pa tudi večje sile nas s svojim obnašanjem vsak dan bolj prepričujejo, da smo globoko zabredli v novo hladno vojno. Kako pa se to stanje odraža v naši ožji regiji? Nekoč je veljalo, da ko na Dunaju cesar zasmrka, Balkan že na veliko kašlja. Po ameriških volitvah so se začela pojavljati ugibanja, ali nam grozi nova delitev interesnih sfer, nova Jalta? Se bo zgodovina ponovila tudi na Balkanu? Vemo, kako je bilo s Churchilovo formulo fifty-fifty, kakšna pa bi bila nova in kdo bi bili tokratni igralci za mizo?