Medtem se je nastajajoča turška demokracija umaknila brezobzirni vladavini Recepa Tayyipa Erdogana, Filipine pa zdaj vodi populistični in avtoritarni Rodrigo Duterte. Ko se tako bližamo letu 2017, je vse bolj očitno, da je nekaj gnilega v demokratični ureditvi.

Na prvi pogled se ne zdi, da bi Orban in Kaczynski – oba pravnika, izšolana v času, ko je v njunih državah vladal komunistični režim – postala vplivna globalna politična podjetnika. Vendar ima njun politični projekt vse poteze tistega, kar raziskave menedžmenta priporočajo kot uspešno inovativno strategijo. Kot številni moteči produkti in priljubljene znamke neliberalna demokracija ne poskuša ugajati vsem, ampak se raje usmeri v preudarno izbran segment »klientele-volilcev« in jim daje natanko to, kar hočejo imeti.

Ko je Hillary Clinton označila Trumpove privržence za »kup nesrečnikov«, je zelo dobro opisala enega od segmentov političnega trga, na katerega meri Orbanova inovacija. Toda neliberalna demokracija ne nagovarja samo reakcionarjev, ki bi radi obnovili tradicionalno socialno hierarhijo, ampak tudi volilce iz vrst delavskega razreda, ki jih je strah brezposelnosti in padca na družbeni lestvici. Preostala družba – etnične, verske in ideološke manjšine, vključno z urbanim »ustvarjalnim razredom« – pa tvori opozicijo.

Orban in Kaczynski

Neliberalna demokracija spodkopava idejo – ki se je evropski socialni demokrati in ameriški demokrati oklepajo vse od obdobja boja za državljanske pravice – da morajo volilci delavskega razreda in manjšin tvoriti napredno zavezništvo proti konservativcem. Teoretično je taka zveza, ki pomeni, da »smo skupaj močnejši«, smiselna, a ima tri zelo šibke točke, ki sta jih izkoristila Orban in Kaczynski.

Najprej to, da gospodarski interesi belih (ali avtohtonih) volilcev delavskega razreda in volilcev manjšin pogosto niso usklajeni, saj so med seboj tekmeci za službe in socialne prejemke. To postane očitno zlasti takrat, ko počasna gospodarska rast vodi do boja za pogačo, pri čemer lahko nekdo dobi toliko, kot nekdo drug hkrati izgubi. Ker so sredstva omejena, se mora madžarska vlada odločiti, ali bo denar porabila za izobraževanje romskih otrok ali za preusposabljanje odpuščenih delavcev, ki so po narodnosti Madžari.

Drugič, volilci delavskega razreda pogosto zagovarjajo tradicionalne konservativne vrednote. Medtem ko je nekega kmeta na vzhodu Poljske ali nekega tovarniškega delavca v Michiganu morda še mogoče prepričati, naj podpira pravice gejev ali enakopravnost žensk v zameno za ekonomsko prerazporeditev, pa volilci delavskega razreda doslej v večjem številu niso podpirali takih zahtev gejev in žensk.

Neliberalna demokracija je učinkovita, ker zaželene dobrine ločuje od nepotrebnih dodatkov, kar je bistvo modernih poslovnih inovacij. Prav tako kot nam airbnb omogoča, da najdemo nastanitev brez nepotrebnih hotelskih uslug, ponujajo neliberalni demokrati volilcem delavskega razreda ekonomsko pomoč, ki pa ni povezana ali pogojena z zagotavljanjem državljanskih pravic.

In tretjič, v več državah se zdi, da je med volilci, ki so pripadniki družbene večine, zaničevanje manjšin nekaj pozitivnega, ne glede na to, koliko socialnih prejemkov le-te prejemajo. In kot je dokazala Amy Chua s svojimi sodelavci na univerzi Yale, je napadanje manjšin zelo učinkovito sredstvo za politično mobilizacijo.

V poslovnem svetu je splošno znano, da uspešni produkti niso samo koristni, ampak kupcem omogočijo tudi konkretno doživetje. V neliberalni demokraciji se tako doživetje nanaša na prizore zaničevanja različnih »drugih«. V resnici številna podjetja, na primer tista, ki proizvajajo nasilne video igrice in televizijske resničnostne šove, na podoben način izrabljajo naše najnizkotnejše nagone. Trumpa je njegov televizijski resničnostni šov Vajenec najbrž naučil, kako učinkovito je sejanje razdora kot politično marketinško sredstvo.

Orbanovo spoznanje, ki ga je prevzel Kaczynski, je, da je neliberalna koalicija, ki vključuje delavski razred in socialne reakcionarje, lahko trdnejša in uspešnejša kot stari progresivni projekt. Sicer pa sta Madžarska in Poljska najbolj idealni kot »zgodnji uresničevalki« te inovacije, saj sta obe državi etnično homogeni, zaradi česar so manjšine še posebej šibke in ranljive.