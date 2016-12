Denimo uslužbenca oddelka za reproduktivno medicino univerzitetnega kliničnega centra v Utrechtu, ki je zelo malomarno opravljal svoje delo. Po poročanju časnika Die Welt je neki njegov sodelavec pred nedavnim ugotovil, da je Nizozemec kar poltretje leto opravljal postopek oplojevanja s površno umito laboratorijsko opremo. Zato je bilo v cevki, pritrjeni na pipeto, še vedno nekaj semenske tekočine od prejšnjih oploditev. V nadzornem postopku so ugotovili, da utegne biti prizadetih 26 pacientk. Devet jih je že rodilo, štiri so prav zdaj noseče, 13 oplojenih zarodkov pa je še zamrznjenih. Verjetnost, da je prišlo do napačne oploditve, je sicer majhna, pomirja vodstvo klinike. Je pa možna. Trajalo je kar poldrugo leto, da so v kliniki odkrili površno delo sodelavca. Za vsak postopek oploditve je namreč predvidena uporaba nove sterilne pipete. Malomarni uslužbenec jih je sicer redno menjaval, ni pa dosledno zamenjal tudi cevke, prek katere je sesal spermo iz oddanega vzorca. V prihodnjih dneh se bo vodstvo nizozemske bolnišnice pogovorilo s prizadetimi pari, klinika se tudi že pripravlja na morebitne odškodninske zahtevke. Kukavičji otroci iz epruvete so sicer izjemno redki. Se pa vsekakor rojevajo. Leta 1993 je v isti kliniki v Utrechtu neki uslužbenec dvakrat uporabil isto pipeto in se je zato v njej zmešala semenska tekočina dveh moških. Ženska je zatem rodila dvojčka. Morda se oplojevalčeva malomarnost ne bi nikoli opazila, če ne bi bil en novorojenček svetle, drugi pa temne polti.