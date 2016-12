In sicer zato, ker je državo, ki se je odločila za izstop iz Evropske unije, zaprosila za stalno prebivališče in državljanstvo. V preteklosti je že večkrat razmišljala o tem, da bi zaprosila za državljanstvo, poroka z Britancem ji namreč ni avtomatično zagotovila te pravice. Presenetljiv referendumski razplet jo je tako zelo vznemiril, da se je odločila narediti prvi korak in je julija zaprosila oblast za stalno prebivališče. Potrebovala je več dni, da je izpolnila 85 strani dolgo vlogo in v njej navedla vse potrebne podatke. Domovinski urad je njeno vlogo premleval tri mesece. In jo zavrnil. Neki uradnik pa ji je še poslal pismo. »Ker kaže, da nimate nobene alternativne možnosti, da ostanete v Združenem kraljestvu, se morate pripraviti za odhod,« ji je sporočil. Razlog zavrnitve je bil banalen. Hawkinsova ni priložila potnega lista, temveč zgolj overjeno kopijo. Originalen dokument je namreč potrebovala za pot v domovino, zaradi smrti očeta. Osupla Danka je spisala pritožbo, odgovora še ni prejela. »Dvomim, da na svetu obstaja še kakšno podjetje, organizacija ali urad, ki bi se tako obnašal do svojih strank,« je dejala časniku The Guardian. V domovinskem uradu poudarjajo, da so ravnali v skladu s predpisi. Sporočili so še, da državljani EU, ki živijo v Veliki Britaniji, niso izgubili nobenih pravic.