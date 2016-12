Ne slepi se glede tega, da so 14-letniki na pragu prvih spolnih izkušenj, ne nazadnje tudi iz raziskave Spolno življenje Slovenk in Slovencev izhaja, da so najbolj radovedni in neučakani prav koroški najstniki. Kar 22-odstotkov v anketo vključenih Korošic in Korošcev je namreč izgubilo nedolžnost pri petnajstih letih ali manj. Razredničarka je učencem predlagala, da bi se pred iztekom koledarskega leta medsebojno obdarili z zavojčkom kondomov, ki bi bil nekakšna varna popotnica v srednješolske dni. »Otroci so bili nad idejo navdušeni, a niso vedeli, kako naj to povejo staršem. Obljubila sem, da vas obvestim jaz,« je razredničarka zatem pisala staršem. Na njeno pismo sta se pozitivno odzvala dva od staršev, pisnih negativnih odzivov ni bilo, je poročal časnik Večer. Ko pa se je nad neobičajnim darilom zgražal katoliško-desničarski spletni portal Domovina in je zapis doživel burne odzive v družbenih omrežjih, je Marjeta Podgoršek Rek, ravnateljica omenjene osnovne šole, podlegla pritisku svetovnega spleta. In odpovedala podarjanje kondomov. »Razredničarko absolutno podpiram, nikakor ne razmišljamo o kakšnih sankcijah in nikakor nočemo linčanja učiteljice, ki je morda ravnala v nasprotju s prepričanji ali načeli nekoga, ni pa s tem predlogom nikomur škodovala,« je svojo potezo utemeljevala ravnateljica. Pri svojem ukrepu je vztrajala, čeprav je obdarovanje pedagoško utemeljila učiteljica biologije, saj bi sovpadalo s cilji predmeta. Obdarovanje so podpirali tudi starši, zato ravnateljica meni, da je zamisel v resnici zmotila nekoga drugega.