Svetovno občinstvo se je lani za obisk kinematografov odločilo predvsem, ko so bili na sporedu filmi s superjunaki in animirani filmi. Na prvem mestu z nekaj več kot milijardo evrov prilivov od vstopnic je najnovejši del v Marvelovi stripovski seriji Stotnik Amerika: državljanska vojna, tesno za petami mu sledi nadaljevanje animirane uspešnice Reševanje malega Nema. Tokrat so Pixarjeve morske živali iskale pozabljeno Dory, njihov podvig pa je prinesel malce manj od milijarde evrov.

Z animiranimi živalmi so povezani tudi filmi, ki zapolnijo prvo peterico najbolj obiskanih. Na tretje mesto se je uvrstil animirani film Zootropolis, četrto mesto si je prislužila prikupna predelava klasične Disneyjeve risanke Knjiga o džungli, ki je tokrat zaživela kot mešanica igranega filma in zelo realistično računalniško animiranih živalskih likov. Peto mesto so gledalci namenili Skrivnemu življenju hišnih ljubljenčkov.

Druga polovica deseterice predvsem superjunaki Od šestega do osmega mesta se spet zvrstijo filmi o superjunakih, od precej slabega Batman proti Supermanu: zora pravice prek Deadpoola, ki je želel slediti humornemu zgledu Varuhov galaksije, a je bil onkraj milenijskega humorja vsebinsko precej prazen, do Odreda odpisanih. Tudi ta predstavlja zamujeno priložnost, da bi že precej zasičenemu žanru ponudili nekaj svežine. Deseterico sta sklenila nov film avtorice romanov o Harryju Potterju J. K. Rowling Magične živali in relativno posrečen superjunaški film Doktor Strange, pa čeprav gre predvsem za 3D-različico akcijskih prizorov iz Nolanovega Izvora. Tesno za petami deseterice sta še Rogue One: Zgodba vojne zvezd, ki je izšel pred kratkim, in najbolj donosen neameriški film Morska deklica iz Kitajske.