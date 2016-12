Ni presenetljivo, da so modri možje, ki bedijo nad oxfordskim angleškim slovarjem, brexit razglasili za besedo leta. Že pred 23. junijem je bila prevladujoča, po njem pa zaradi nje že bolijo ušesa. Sedaj pa si je probrexitska konjenica za Otočane, ki jim ni všeč njena vsebina, izmislili novo besedo: remainerse (tiste, ki so bili za to, da Britanija ostane v EU) zdaj zmerjajo z remoanersi (jamrači, ki si želijo ostati v EU).

Biti ali ne biti? Zdi se, da biti ali ne biti v EU ni več vprašanje, s katerim bi se ukvarjala vse večja večina Britancev, ki daje vtis, da se je sprijaznila z domnevno demokratično odločitvijo za odhod iz EU. Osredotočila se je na vprašanje, kdo bo odločal o tem, pod kakšnimi pogoji bo Britanija zapustila EU: vlada ali parlament. Ker je Britanija parlamentarna demokracija, bi se spodobilo, da odloča parlament. Vodja laburistične opozicije Jeremy Corbyn, eden najbolj načelnih in poštenih politikov na Otoku, ki je kljub letošnji vnovični množični izvolitvi za vodjo stranke še vedno deležen neprimerljivega pregona v večinskem desničarskem tisku, je včeraj prekinil praznično premirje med politiki in srdito napadel konservativno premierko Thereso May. Rekel je, da premierka ni kralj Henrik VIII. (srednjeveški monarh, ki je med drugim dal obglaviti dve od svojih šestih žena) in ji očital, ker (še) noče parlamentu dati končne besede o brexitski kupčiji. »Pri tem se ne more skrivati za Henrikom VIII. in božjimi pravicami. Že ideja, da bi za nekaj tako velikega, kot je to, posegla po kraljevem privilegiju, je nekaj nezaslišanega,« je dejal Corbyn in vse spomnil, da bo o brexitskem sporazumu na drugi strani glasoval evropski parlament.

Frazerka brez poguma? Mayeva je letos verjetno rekorderka po uporabi prazne fraze »brexit je brexit«, s katero je menda vznejevoljila celo kraljico Elizabeto II., ko se je ta pozanimala za vsebino brexita, ne da bi dobila odgovor. Vse več ljudi misli, da Mayeva ne premore dovolj poguma, da bi priznala zapletenost brexita ali komentirala na primer trditve konkretno zaskrbljenih ljudi, kot so kupci novih avtomobilov, ki berejo, da se bodo ti po brexitu podražili v povprečju za 1500 funtov. Mayeva je, kot je prišlo na dan oktobra, še kot notranja ministrica pred referendumom potihoma predavala bankirjem ameriške investicijske banke Goldman Sachs o svojih skrbeh, povezanih z brexitom, medtem ko se je javno enkrat, morda dvakrat neopazno postavila proti brexitu, ki ga zdaj rojakom prodaja kot nekaj najboljšega. Gre za banko, ki so jo junija obtožili, da so njeni bankirji za vodilne može iz libijskega investicijskega sklada še v obdobju Gadafija plačevali za prostitutke, zasebna letala in sobe v hotelih s petimi zvezdicami, da bi jih prepričali o skupnih poslih. Njeni nekdanji bankirji so pristali na nekaterih najvplivnejših položajih po svetu.