Iztekajoče se leto je bilo za navijače nogometašev Olimpije prav posebno, saj je Ljubljana po 21 sušnih letih znova rajala ob naslovu državnega prvaka. V Stožicah kasneje resda ni bilo evropskega podviga, saj je Olimpija v tekmi za ligo prvakov izpadla že na prvi oviri, velika izenačenost z Mariborom v tej sezoni pa obljublja razburljiv spomladanski del prvenstva. Jesen je Olimpija sklenila na drugem mestu, a z enakim točkovnim izkupičkom kot večni tekmeci iz Ljudskega vrta.

Kakšna bo podoba slovenskih prvakov po zimskem premoru, še ni povsem jasno, je pa predsednik kluba Milan Mandarić gradnjo moštva že drugič povsem zaupal povratniku v pisarno Ranku Stojiću. Prvi okrepitvi sta najstnik iz Gane Issah Abass in makedonski vezist Daniel Avramovski, vendar prenova Olimpije s tem še zdaleč ni končana. Spomladi bo pod največjim pritiskom v karieri tudi trener Luka Elsner, ki se doslej še ni znašel v vlogi, ko bo moral ubraniti državno krono. To je namreč edini cilj Mandarića, ki mu v Ljubljani zaradi številnih menjav na funkcionarskih položajih (še) ne uspe ustvariti trdne zgodbe.

Olimpija je bila jeseni kljub odsotnosti prvega vratarja Nejca Vidmarja najuspešnejše moštvo v obrambi, saj je tako kot Maribor prejela le petnajst zadetkov (od tega po tri iz protinapadov in prekinitev). Po izračunih podjetja Instat Football je bil najkoristnejši igralec Olimpije z indeksom 232 branilec Antonio Delamea Mlinar, ki sta mu trenerja Rodolfo Vanoli in Luka Elsner namenila največ minut na igrišču (1842). Med najaktivnejšimi je bil Miha Zajc, ki je največkrat poskusil s strelom proti vratom tekmecev (59), zbral je največ natančnih ključnih podaj (11) in ob sedmih golih dosegel še dve asistenci. Žogo je največkrat podal Delamea Mlinar (1025) in bil 86-odstotno uspešen, v napadu je 104 dvoboje od 264 dobil Blessing Eleke, ki potrebuje večjo pozornost trenerskega štaba. Nigerijec je največkrat poskušal tudi s preigravanji (90) in bil 44-krat uspešen, po štiri napake za prejeti gol pa sta zakuhala Andraž Kirm in zdaj že nekdanji zmaj Dejan Kelhar. Mladi vratar Rok Vodišek je v 1318 minutah prejel 9 golov in zbral 28 obramb.

