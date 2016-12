Prekmurska družba Pomgrad Stanka Polaniča je s slabimi 104 milijoni evrov prihodkov in nekaj več kot tremi milijoni evrov čistega dobička (podatek za leto 2015) tretje največje gradbeno podjetje v Sloveniji, za Rikom Janeza Škrabca in podjetjem CGP Darija Južne. Družba se ukvarja z gradnjo vseh vrst objektov, cest, mostov, stavb, pa tudi s pridobivanjem vseh vrst gradbenega materiala – med drugim tudi gramoza. Tako matična družba kot hčerinske družbe gradbeni material pridobivajo iz gramoznic. »Pomgrad na leto porabi povprečno 350.000 kubičnih metrov gramoznih materialov, od tega več kot polovico pridobimo iz gramoznice Ivanci,« pravi predsednik uprave Pomgrada Igor Banič. A tu je težava.

Do nedavnega so v Pomgradu predvidevali, da se bo gramoznica razširila, s tem pa bi imela družba zagotovljeno vsaj dvajsetletno oskrbo z gramoznimi materiali. A njihove načrte so preprečili birokratski mlini. »Ker do danes še vedno ni odločeno o naši vlogi, smo bili v preteklih dveh letih že prisiljeni kupovati gramozni material po višji ceni na trgu, s čimer je bilo podjetje neposredno finančno oškodovano in ni moglo enako uspešno konkurirati na razpisih, kot če bi imeli lastne vire surovin,« dodaja Banič.

Birokrati na ministrstvih govorijo v jeziku parcel in v tem primeru bi Pomgrad rad pridobil koncesijo za sedmih dodatnih parcelah, ki so za nameček na majhnem delu že zalite z vodo, zato območje štejejo kot »vodno zemljišče«. Prav zato mora ministrstvo za infrastrukturo pred podelitvijo koncesije gradbincu upoštevati »vpliv na vode« ter pridobiti soglasje direkcije za vode v sklopu ministrstva za okolje in prostor. »Ker je ministrstvo za infrastrukturo menilo, da teh zemljišč (sedmih dodatnih parcel, op. a.) ni mogoče samodejno šteti za vodna zemljišča, je pripravilo koncesijski akt za podelitev rudarske pravice družbi Pomgrad na celotnem območju, s tem pa se ministrstvo za okolje ni strinjalo,« so odgovorili na ministrstvo za infrastrukturo.

Da lahko izkorišča material iz gramoznice, mora Pomgrad pridobiti koncesijo. Postopek je doslej vselej vodilo ministrstvo za infrastrukturo (oziroma gospodarstvo), ki je bilo pristojno za rudarstvo. Tudi danes tako imenovano rudarsko pravico za izkoriščanje mineralov v gospodarske namene podeljuje ministrstvo za infrastrukturo, toda ker je Pomgrad vložil vlogo za pridobitev rudarske pravice in za širitev obstoječe gramoznice Ivanci, se je v postopek tokrat vključilo še ministrstvo za okolje in prostor. Širitev gramoznice je sicer predvidel leta 2010 sprejeti občinski prostorski načrt, h kateremu je dalo soglasje tudi ministrstvo za okolje in prostor.

... in svoje lastne odločitve

Prav ministrstvo za okolje je odobrilo občinski prostorski načrt in se tedaj strinjalo tudi s širitvijo gramoznice, a zdaj širitev preprečuje. »Z novo uredbo so praktično negirali lastno soglasje, dano k prostorskemu načrtu, oziroma so preprečili njegovo izvajanje v praksi,« zadevo interpretira tudi Banič.

Kako je to sploh mogoče? Ključ je uredba o načrtu upravljanja voda za vodni območji Donave in Jadranskega morja, sprejeta leto za prostorskim načrtom (leta 2011), so odgovorili na ministrstvu za okolje. Uredba uvaja okoljske pogoje za varovanja voda, predvsem tam, kjer so vode v slabem stanju. »Eden od okoljskih pogojev je, da se z rudarskimi deli ne odpira ali povečuje vodnih površin in da mora biti dno izkopa vsaj dva metra nad najvišjo gladino podzemne vode,« so svoje nasprotovanje koncesiji pojasnili na ministrstvu za okolje.

Čeprav smo ministrstvo za okolje prosili za razumljivo pojasnilo, kako je mogoče, da pozneje sprejeti podzakonski akt prepreči izvajanje občinskega prostorskega načrta in to celo za nazaj, nam tega pojasnila niso pripravili. »Uredba ne razveljavlja občinskega prostorskega načrta, sploh pa ne za nazaj,« so skopo zapisali, a zapisanemu v posmeh dodali, da morajo pri podeljevanju soglasja za koncesijo vendarle upoštevati okoljske pogoje, določene z uredbo.

Tudi Banič logičnih pojasnil doslej ni dobil. »Večkrat smo prosili, da bi ministrstvo za okolje in prostor prisluhnilo našim argumentom, za pomoč smo se obrnili tudi na Gospodarsko zbornico, vendar kljub dvema sestankoma naši vlogi po dveh letih še vedno ni ugodeno,« je opisal. Nič čudnega, da odgovorne na Pomgradu boli glava. Njihova koncesija se namreč v naslednjih dneh izteka. »Trenutno se izvajajo zaključna dela po stari pogodbi, bliža se konec leta in mi z negotovostjo pričakujemo, kaj nas čaka v letu 2017«.