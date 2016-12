»Po letu dni trdega dela smo od avstrijske dežele Štajerske prejeli ključni in s tem tudi zadnji dokument, ki smo ga še potrebovali za črpanje vode na avstrijski strani. Gre za vodno dovoljenje, s katerim nam naši severni sosedje za 50 let dovoljujejo uporabo vode iz njihovega zajetja pri količini črpanja pet litrov na sekundo. To je darilo, ki me je konec leta nadvse razveselilo,« je ponosen Mirko Vošner, župan občine Muta.

Kot pravi, so sedaj na potezi le še naši ministrstvi za okolje in prostor ter za gospodarstvo ter Služba vlade za razvoj in kohezijo, ki morajo potrditi spremembe projekta vodooskrbe v občini Muta ter Zgornji Dravski dolini. »S svojo ekipo na občini sem naredil to, česar niti največji optimisti niso pričakovali. Gre za precedens, s katerim smo presegli meje, tudi tiste v glavah, ki jih že zdavnaj ne bi smelo več biti, saj smo navsezadnje vsi v EU, tako Slovenija kot Avstrija pa že zdaj uspešno sodelujeta pri številnih projektih,« pravi Vošner, ki upa, da bodo podobno razmišljali tudi na ministrstvu za okolje in prostor, kamor je občina Muta že poslala vlogo za spremembo projekta vodooskrbe, v katerem sicer sodeluje pet občin. S spremembo projekta pa se morajo strinjati vse občine, ker gre za evropski projekt in s tem črpanje denarja iz evropskih kohezijskih skladov.

Degradirano območje zaradi jezu Spomnimo, da je projekt vodooskrbe nekatere razburjal že od vsega začetka, saj so bili na Muti in še kje prepričani, da je predrag, preobsežen in ponekod, sploh na Muti, celo nepotreben, z argumentom, da imajo dovolj lastnih vodnih virov. O tem je prepričan tudi Bogdan Ribič, predsednik civilne iniciative na Muti, ki je od župana vseskozi zahteval, da prekine pogovore s sosednjo Avstrijo o črpanju njihove vode. Obenem v civilni iniciativi svarijo pred enormno podražitvijo vode. Ta naj bi se na Muti lahko podražila celo za 300 odstotkov. Slabe izkušnje imajo na Muti že s projektom gradnje kanalizacije, za kar občani prav zdaj prejemajo odločbe za plačilo na novo izračunanega komunalnega prispevka, ki je na Muti višji kot v sosednji občini Vuzenica, kjer v povprečju znaša 450 evrov. »Pri nas bi moral biti znesek nižji za znesek odškodnine, ki jo je občina prejela za reko Bistrico ob izgradnji jezu Golica. Naše območje je zato degradirano, kar pomeni, da so tudi naše nepremičnine na območju Spodnje in Zgornje Mute manj vredne,« opozarja Ribič.