Klemen Kosi je s 13. mestom v alpski kombinaciji v Santa Caterini osvojil prve točke sezone, Martin Čater s 16. mestom najvišjo uvrstitev kariere, Štefan Hadalin pa je s 23. mestom osvojil sploh svoje prve točke svetovnega pokala. Kljub spodbudnim dejstvom je bil po koncu zadnje letošnje koledarske preizkušnje občutek, da je slovenska reprezentanca zamudila priložnost za precej vidnejše uvrstitve, saj tekme v alpski kombinaciji omogočajo, da se smučarski drugokategorniki približajo najboljšim. Boštjan Kline, Miha Hrobat in Miha Kürner so z odstopom na superveleslalomu poskrbeli, da je bil njihov zadnji letošnji delovni dan precej krajši.

Prva favorita Alexis Pinturault in Marcel Hirscher sta se med seboj pomerila v izenačenem dvoboju. Sijajna sta bila že na superveleslalomu, v katerem je Hirscher zaostal le za Norvežanom Kildejem, Pinturault pa je bil tretji. Čeprav je pred slalomom Avstrijec veljal za velikega favorita, je Pinturault izvedel popoln napad, ki mu najboljši smučar na svetu ni bil kos. Francoz je dosegel že 18. zmago v svetovnem pokalu, šesto kombinacijsko, kar govori, da je najbolj vsestranski smučar v svetovnem pokalu. Tekma v Santa Caterini je bila razburljiva, Švicar Ärni (30. po superveleslalomu) in Kanadčan Read (29.) pa sta s sijajnim slalomskim napadom poskrbela za največji premik dneva.

»Na tekmo smo se dobro pripravili. Veseli me, da smo nastopili s šestimi smučarji kot denimo Avstrijci. V takšnem primeru pride do spodbudnega rezultata, četudi ne gre vse po načrtu. Ob tej priložnosti bi opozoril, da je slovensko alpsko smučanje več let zanemarjalo tekme v alpski kombinaciji, torej olimpijski disciplini, v kateri so v preteklosti in sedanjosti zmagovali zgolj najboljši alpski smučarji na svetu, če omenim Aamodta, Girardellija, Kostelića in Hirscherja,« sporoča Peter Pen, ki ima o kombinacijskih tekmah spoštljivo mnenje.

Slovenska ženska slalomska reprezentanca ni navdušila. Pohvale si zasluži 18-letna Meta Hrovat, ki se je s startno številko 63 prvič v karieri uvrstila na drugo progo, na kateri je bila s previdno vožnjo nagrajena s tremi točkami svetovnega pokala. Ana Bucik in Maruša Ferk sta prav tako osvojili točke, a sta slalomsko razglašeni. Slab obet pred naslednjim tednom, ko bo že v torek nova slalomska preizkušnja v Zagrebu, pet dni kasneje v Mariboru, 10. januarja pa še v Flachauu.

Velika junakinja Semmeringa je bila Mikaela Shiffrin. Američanka je dobila tri preizkušnje v treh dneh. Včeraj je doživela močan napad Slovakinje Veronike Velez Zuzulove, a ga je Shiffrinova s sijajnim spodnjim delom druge proge odbila ter na slalomih ostaja neporažena v zadnjih dveh sezonah. »Tekme v Avstriji so nekaj posebnega. Tu je šport, s katerim se ukvarjam, doma in to se čuti na vsakem koraku. Srečna sem, da svoje najlepše trenutke doživljam pred tem fantastičnim občinstvom,« pravi Mikaela Shiffrin, ki postavlja slalomske mejnike in je pri 22 letih že tretja najuspešnejša slalomistka vseh časov. Na četrtem slalomu sezone se je še četrtič na zmagovalne stopničke uvrstila Švicarka Wendy Holdener.