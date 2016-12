Včeraj smo razkrili zaupni dokument finančne uprave (Furs), iz katerega je razvidno, da Slovenska vojska vojaku M. H. od lanskega avgusta ni plačevala prispevkov za socialno varnost. V Fursu se sklicujejo na napako pri knjiženju in trdijo, da je Slovenska vojska vojaku plačala vse prispevke.

Pojasnjujejo, da seznam dolžnikov in tistih delodajalcev, ki niso pravočasno vložili obrazcev, po katerih se obračunajo prispevki za socialno varnost (t. i. obrazci REK), na svojih spletnih straneh objavljajo enkrat na mesec. Oba seznama sta pripravljena na presečni dan, razkritje podatkov, ki ga zahteva posamezni davčni zavezanec, pa po razlagi Fursa »vsebuje podatke do dneva izdaje potrdila, in ne samo podatkov na presečni datum«.

Ker je obrambno ministrstvo ta mesec na Furs vložilo večje število popravkov že predloženih obrazcev REK, na katerih so po besedah strokovnjakov iz finančnega urada prikazali vračila plač vojakov za lansko in za letošnje leto, je Furs uvedel nadzor, s katerim so ugotavljali, ali je zmanjšanje davčne obveznosti upravičeno. Ker se običajni obrazci REK v davčne evidence na dnevni ravni knjižijo samodejno, posamezni tovrstni obrazci pa po posebej določenem postopku, v Fursu opozarjajo, da lahko pride do situacije, ko ti obrazci niso knjiženi istočasno, kar se v davčnih evidencah začasno izkazuje kot neupravičeni dolg. »Do navedene situacije je prišlo tudi v obravnavanem primeru«, ugotavljajo v finančni upravi in dodajajo, da obrambno ministrstvo redno oddaja obrazce REK in poravnava obveznosti iz naslova izplačila plač, vključno s prispevki.

Sindikalist Gvido Novak ne verjame razlagam

Finančni urad napoveduje, da bo skupaj z ministrstvom za obrambo situacijo razčistil. Nove popravke obrazcev REK naj bi jim obrambno ministrstvo predložilo v prvem tednu prihodnjega leta, »zato predlagamo, da fizična oseba (torej vojak M. H., op. p.) ponovno pridobi razkritje podatkov v drugi polovici prihodnjega meseca«.

Zadevo bodo podrobno raziskali tudi v Sindikatu vojakov Slovenije. Njihov predsednik Gvido Novak razlagam finančne uprave oziroma »nenavadnemu zagovarjanju obrambnega ministrstva« ne verjame, zato bo pripadnike Slovenske vojske še danes pozval, naj si pri finančnem uradu čim prej pridobijo razkritje podatkov o (ne)izplačevanju prispevkov. »Poleg tega se pa seveda sprašujemo, ali je kaj takšnega mogoče le v vojski ali še kje drugje v javnem sektorju?«