Potem ko so v Bohinju nepremičninske oglase za prodajo propadajočih bohinjskih hotelov v lasti Zmaga Pačnika in Japca Jakopina vzeli resno in so se opredelili do visoko nastavljenih cen, nepremičninarji trdijo, da je šlo pri objavi oglasov tokrat za pomoto. »Pred nekaj leti smo te objekte prodajali, a se na oglas ni nihče odzval,« pravi Boris Veleski iz podjetja Mreža nepremičnin, ki je bil pod oglasom za hotel Zlatorog naveden kot kontaktna oseba. Tudi tokrat je namesto klicev vlagateljev prejemal zgolj klice novinarjev, kar ga je močno presenetilo.

»Oglasov nismo odstranili, zdaj pa smo prenavljali portal in so se verjetno zato spet pojavili med aktualnimi,« je pojasnil nerodnost. Dodal je, da je prav zato denimo oglas za hotel Zlatorog brez opisa in s skopimi podatki.

Kmalu po včerajšnjem pogovoru z nepremičninskim agentom so omenjeni nepremičninski oglasi izginili s spletnega portala. Zamenjal jih je napis »zahtevana stran ne obstaja«.

»Objekti so ves čas naprodaj, saj neprestano iščemo morebitnega kupca oziroma vlagatelja,« pa je dogodke pojasnil Jan Pačnik, sin Zmaga Pačnika. Dodal je, da so bile navedene cene, nastavljene že pred nekaj leti, previsoke. Spomnimo: hotel Zlatorog, pri katerem ni bilo iz oglasa razvidno, ali zraven spada tudi istoimenski kamp, so po oglasu sodeč lastniki prodajali za sedem milijonov evrov, pet milijonov evrov je bila navedena cena za hotel Bohinj, vsak po tri milijone naj bi stala Ski hotel na Voglu in legendarni hotel Bellevue, v katerem je bivala in ustvarjala znana pisateljica Agatha Christie, za apartmaje Triglav pa lastniki želijo 1,8 milijona evrov.

V Bohinju so nepremičninske oglase, ki so bili, kot vse kaže, stvar pomote, vzeli resno. Bohinjski župan Franc Kramar je ta teden izrazil zadovoljstvo, da se stvari s sramotno propadajočimi objekti končno premikajo, a je zaradi pretiranih cen predlagal njihovo sodno cenitev. Predsednik uprave Žičnic Vogel Boštjan Mencinger pa je poudaril, da so se za nakup Ski hotela na Voglu v družbi že zanimali, saj bi to zaokrožilo njihovo ponudbo na Voglu. A kot preostali morebitni vlagatelji so takrat ocenili, da je zahtevana cena za hotel, ki potrebuje velik vložek, pretirana, zato dogovora o nakupu ni bilo.