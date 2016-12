»Vsi bivši natakarji so v belih majicah. Tudi jaz sem bivša, s tem, da sem zadnjih 17 let stalno tukaj. Kaj bom zdaj? Zavod za zaposlovanje,« pove gospodična Špela, malodane večna natakarica v lokalu, ki je imel v sredo zvečer poslovilno zabavo.

Maček, osrednji lokal na Cankarjevem nabrežju ob Ljubljanici, ne bo več gostišče, kot se je uveljavilo v zadnjih 20 letih. Prej je bila tam »še puščava,« kot se je izrazil nekdo od navzočih. Kajti »ljubljanska plaža«, ki jo na desnem bregu reke danes tvori približno 15 lokalov, se je začela oblikovati šele okoli leta 1995.

Pred tem je bilo središče gostinske dejavnosti v starem mestnem jedru nekaj višje. Naj se tu spomnimo, da je bilo vnašanje življenja v staro mestno jedro, kakršno se je začelo v drugi polovici osemdesetih let prejšnjega stoletja, v veliki meri zasluga energije ter prizadevanj pred leti umrlega pianista Primoža Lorenza. Pred tem je zamisel, da bi se v staro mestno jedro dalo naseliti gostinsko dejavnost, veljala za malone bogokletno.

Zgoditi se je morala Casablanca

Začelo se je nekaj višje od današnje plaže. Okoli Starega trga, z lokali, kot so bili Amerikanec, Klementina, ŠKUC, Valvazor (pozneje Nostalgija), Julija in seveda Romeo. Nabrežje v osemdesetih še ni bilo prav obljudeno. Delovala sta Zlata ribica in Maček, ki je bil tedaj ribja restavracija, v katero mladež niti ni zahajala. Šele ko so v Mačka postavili pravo biljardno mizo, na kateri se je dalo igrati »devetko«, je nabrežje začelo postajati zanimivo. Pa vendar še ne dovolj.

Zgoditi se je morala Casablanca. To je tisti lokal tik ob Šuštarskem mostu, ki je zdaj že nekaj let nenavadno (lastniški odnosi) zaprt. Casablanca je začela delovati sredi devetdesetih let. Posedanje pred njo na pomladanskem soncu je bilo presežek, za katerega se je zdelo, da lahko traja v nedogled, dejansko pa je trajalo le sezono ali dve. In nekateri še danes trdijo, da naj bi v Ljubljano samo zaradi Casablance v tistih časih vsako soboto prihajal posedat sam Luciano Pavarotti.

»Ne bi se ga spomnil. Verjetno ga ti, ki mislijo, da je bil on, zamenjujejo z Đirlom, ki je tam res blestel v beli obleki in z belim klobukom. Mi smo v Mačku začeli delati poleti leta 1997. In poleg Casablance, ki pa je kmalu prenehala delati, se je scena na nabrežju pravzaprav začela razvijati okoli nas,« podrobneje pojasni zadeve Rudi Zahar, gospod, ki je lokal ustanovil in se v njem obdržal do njegovega konca.