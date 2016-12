Medtem ko bodo pri tem dojenčki predvsem uživali, si bodo mamice med razgibavanjem hkrati povrnile energijo za premagovanje napornih dni, se znebile bolečin v križu, si sprostile roke, ki so obremenjene zaradi nošenja dojenčka, in raztegnile prsne mišice, ki so pomembne tudi za dojenje, obljublja avtorica priročnika, izkušena učiteljica joge, mentorica in inštruktorica, ki je licenco pridobila v Indiji. Ob povečanju gibljivosti in zlasti večji mobilnosti sklepov bo vadba mamicam pomagala na varen način uravnovesiti tudi nihanje hormonov ter jim povrniti in oblikovati postavo.

»Najpomembnejši cilj joge je povezava uma in duha, kar dosežemo z zavestnim sproščanjem telesa, s čimer se celotno telo sprva aktivira in na koncu sprosti v sprostilnih položajih,« poudarja avtorica in razloži, da so vaje v priročniku prilagojene posebej za mamice, ki okrevajo po porodu, in dojenčke od tretjega meseca do leta oziroma poldrugega leta starosti. Priporočljive so za vse mamice, ne glede na njihovo fizično pripravljenost, saj se njihovi pripravljenosti prilagajajo. Pred začetkom vaj, ki jih lahko mamice začnejo izvajati takoj po telesnem okrevanju, je kajpak vedno dobrodošel tudi posvet z zdravnikom. A je prvi oziroma poldrugi mesec tudi ob dobrem počutju priporočljivo izvajati le dihalne in tehnike sproščanja, opozarja avtorica, ki tudi iz lastnih izkušenj ve, da se dojenček in mamica prvi mesec pogosteje dojita in oba potrebujeta čas za privajanje.

Priročnik je zasnovan tako, da najprej podrobno predstavi posamične jogijske vaje, nato pa so dodani trije celostni programi, ki omogočajo vadbo mamic z dojenčki po trimesečnih starostnih obdobjih dojenčka. »Dojenčki so rojeni jogiji, saj je njihovo telo izredno prožno, dihanje globoko in njihova energija brezmejna,« poudarja avtorica in dodaja, da ob privajanju na nov svet potrebujejo predvsem nežnost in toplino. Z individualno prilagojeno vadbo za mamice in dojenčke, ki kajpak ne izključuje niti očkov, pa so dojenčki tudi bolj umirjeni, sproščeni in boljše spijo.

Jogo mami in dojenček je dobro izvajati vsaj trikrat na teden, najbolje vsak dan, a je učinek pozitiven tudi ob enkrattedenskem izvajanju, še pove avtorica, ki je vaje tudi bogato slikovno opremila in jih označila po stopnji težavnosti.