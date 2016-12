Nekateri pravijo, da gre za gozd v zasebni lasti in da lastnikov verjetno sploh ni v Ljubljani. Ne vem, kaj si o tem mislijo Ljubljančani in tudi mnogi tujci, ki jih srečujem v parku. Zakaj ne ukrepajo pristojni oziroma institucije, ki so odgovorni za gozdne površine in mestne parke? Če bi zasebnim lastnikom kmalu po žledu naložili skrb za sanacijo stanja in jim zagrozili, da bo na primer po preteku enega leta za to poskrbel nekdo drug na njihove stroške, bi stroške odvoza podrtega drevja lahko pokrili z odprodajo lesa (zdrav bukov in hrastov les).

Bukovina je zdaj praktično že propadla.

Gre resnično za zaskrbljujočo neodgovornost pristojnih. Kdo in kdaj bo ustrezno ukrepal ter poskrbel za odpravo zgoraj predstavljene sramote?

Pohvala pa velja odgovornim za vzdrževanje gozdnih poti. Pred leti so dobro nasuli cestišče, uredili odvodnjavanje, sanirali mostičke, klopi in lesene koše za smeti. V bodoče morajo po hudih nevihtah takoj ukrepati oziroma očistiti jaške, da ne bo šlo vse dobro opravljeno delo na cestiščih v nič.

Lojze Šmid, Ljubljana