Sem dolgo upal in se bal, slovo sem upu strahu dal... (prosto po F. Prešernu)

V dvomu sem, ali naj se človek glede navedene novice oglasi ali morda celo ne. Kljub dvomu so me zasrbeli prsti in pisanja sem se lotil s »tresočo roko«, kot bi rekli tvorci ustave.

Zaradi spoštovanja do funkcije predsednika države, zaradi spoštovanja do v ustavi in zakonih predpisanih vsebin, predvsem pa zaradi spoštovanja do sodržavljanov in navsezadnje do sebe, sem se odločil, da napišem prošnjo sodržavljanom k razmisleku o izvolitvi Boruta Pahorja. Da ne bi bilo zamude tudi z moje strani, tudi sam dajem pravočasno in javno svoje mnenje.

Moram povedati, da spoštujem tako aktivno kot pasivno volilno pravico vsakogar in s tem tudi gospoda Boruta Pahorja. Nič nimam osebno proti njegovi najavi in seveda tudi morebitni aktivni kandidaturi za volitve predsednika države, se pa sprašujem, ali državljani res nimamo v Sloveniji bolj primernega kandidata ali kandidatke. In predvsem, zakaj nas podcenjuje kot državljane in volilce?

Z vsem, s čimer nas je »razveseljeval« v preteklem obdobju, od raznih skoraj v srce parajočih aktivnosti na smetarskem vozilu, za strojem, »veščega« vrtenja lopate do striženja in kuhanja ter še marsičesa, kar so kamere vestno posnele. Vendar, ali je tudi opravljal oziroma še opravlja vestno svojo predsedniško funkcijo? Njegova tišina v času, ko bi se moral oglasiti v različnih situacijah in ob dilemah v tej družbi, je preveč boleča, da bi jo lahko spregledali.

Tudi njegove izjave in aktivnosti v mednarodnem okolju, na primer glede obiska Makedonije v času pred njihovimi volitvami, predstavljanje vseh nas ob obisku na Slovaškem, kot tudi izjave glede Rusije in njene grožnje Sloveniji itd., so takšne, da bi človek najraje pogledal stran. Tudi doma se postavljanje nadaljuje od raznih igrivih izjav »To mi deli, miška mala!« (za kar se je človeško opravičil) do bolj resnih, kot so žalitev predstavnika veteranov vojne za Slovenijo v svoji pisarni, kar vse je neprimerno resnega človeka in je žalitev vseh veteranov. Tudi o poveličevanju ustaških »junakov« je bilo že kar nekaj napisanega.

Sprašujem se, ali v vsej Sloveniji res nimamo kandidata ali kandidatke, ki bi mu/ji zaupali, da nas predstavlja doma in v tujini. Z malo poguma, znanja, dostojnosti in poštenosti do nas državljanov? Z veliko več odgovornosti in malo manj samovšečnosti?

Prepričan sem, da jih imamo veliko in da je dovolj časa za razmislek vseh nas o njihovem angažiranju. Predloge je umestno in potrebno dati že danes, brez političnih kalkulacij in zavajanj. Dajo pa naj jih vsi zainteresirani državljani, institucije in organizacije, ne le stranke.

Tako kot je Borut Pahor napovedal pravočasno svojo odločitev o kandidaturi, predlagam, da se tudi državljani, ki bomo na volitvah odločali o resnem in odgovornem delu predsednika države, pravočasno že danes opredelimo do tega vprašanja.

Pa veliko sreče vsem pri razmisleku in predlogih.

Miloš Šonc, Grosuplje