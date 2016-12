Uspeh Donalda Trumpa je bil upor province proti pohlepnemu kapitalu, ki ga poosebljajo New York in odtujeni centralistični politiki Washingtona. Brexit je bil upor nesposobni centralistični politiki Bruslja. Na nedavnih volitvah za avstrijskega predsednika je Dunaj za las premagal provinco, a že na naslednjih strankarskih volitvah bo zmagala nezadovoljna provinca. Merklova je ostala v sedlu CDU z obljubo omejitve njene centralne kanclerske oblasti v korist zveznih držav in dodatne milijarde evrov za provinco. Renzi v Italiji je doživel popoln poraz, saj se je odločil za napačne reforme, ukinitev pokrajin. Švica ni Švica zaradi »švicanja«, ampak ker je konfederacija kantonov z ljudsko demokracijo ter številnimi referendumi, ki jih oblast spoštuje. Ste kdaj slišali za predsednika večnacionalne Švice? Je kdaj prišel k nam njihov predsednik vlade, minister? Nimajo časa, ker jih je samo sedem v osrednji konfederalni vladi.

Konec minulega stoletja je zatonil ideološki bipolarni svet in zavladala je globalna kapitalistična ureditev. Globalizacijo proizvodnje in trgovanja je spremljala koncentracija kapitala. Sodobne informacijsko-telekomunikacijske rešitve so globalizacijo še pospešile in omogočile kapitalu izogibanje nadzoru nacionalnih držav. Kapital si je kupil prevladujoče medije, si podredil politike in promoviral koncentracijo političnega odločanja v osrednji državni oblasti. Politiki so radi sledili željam kapitala za centralizacijo odločanja iz lastne oblastiželjnosti. Državna delavna mesta v provinci so izginjala v velike mestne centre moči, podjetniška pa vse bolj v tujino k ceneni delovni sili. Ti procesi so omogočili nesluteno bogatenje peščice in siromašenje večine, ker je sedanji davčni sistem popolnoma napačen oziroma ustreza časom zaprtih nacionalnih ekonomij. Dodatni strah med ljudmi v provinci so prinesli še migranti. Centralne oblasti jih ne nameščajo v Rim, Pariz in Ljubljano, ampak v osiromašeno provinco.

Držav ne vodijo močne, inteligentne in neodvisne osebnosti, ki bi našle odgovore na izzive zadnjih dveh desetletij; na primer popolnoma nov davčni sistem, ki ne bi več obdavčeval človekovega dela, ampak predvsem kapital. Velekapital si želi močno centralno oblast, čim manj demokratično. Multinacionalke želijo tožiti države, če jim njihove odločitve niso všeč. Stopnja korupcije v neki državi je sorazmerna stopnji njene centralizacije oblasti. In obrnjeno, na čim nižjem nivoju lokalne oblasti se troši državni denar, težje je skriti korupcijo.

Resetiranje računalnika je preprosto, a resetiranje človeških lastnosti ni mogoče. Pohlepneži ne bodo nikoli postali dobrodelni in oblastiželjni, skorumpirani politiki ne bodo nikoli služili ljudstvu. Politiki bi morali mnoge doslej centralizirane funkcije prenesti na nižje nivoje lokalnih oblasti (pokrajine, občine, krajevne skupnosti), a to ne ustreza njihovi bolestni želji po oblasti, niti kapitalu.

Cerarjeva vlada, podobna Renzijevi, je objavila, da ne bo uresničila ustavnih določb RS, ki zahtevajo uvedbo pokrajin. Namesto da trdi, da to pomeni več državnih stroškov, bi morala napraviti analizo, kako decentralizacija oblasti zniža stroške države zaradi neizbežne korupcije državnih oblastnikov. Se še spomnite SFRJ? Zvezna oblast je imela denar samo za vojsko in sklad za nerazvite. Vse drugo je bilo decentralizirano na nivo republik, občin, krajevnih skupnosti. Korupcije skoraj ni bilo.

Torej, Ljubljana naj sprejema zakone, predpise, ima v rokah pokojninsko in zdravstveno blagajno, vse nadzorne funkcije (vojsko, policijo, sodstvo, inšpektorje…), a proračunski denar naj se troši na nivoju pokrajin, občin, krajevnih skupnosti. Sanje, saj se politiki ne bodo nikoli odpovedali priložnosti za lastno korupcijo, ne morejo se resetirati, novi obrazi so samo lutke v rokah kapitala. Tudi zato je upor province, revolucija osiromašenih in zapostavljenih množic neizogibna. Populisti, zmerljivka »mainstream« medijev, so samo zagrabili za ponujeno priložnost.

Se bomo ob skorajšnjem spominjanju stoletnice velike oktobrske revolucije vsaj malo zamislili, kam nas vodi politično neobvladljivi pohlepni velekapital? Verjetno je imel Marx prav, da se bo preobrat začel v najbolj razvitih državah. Je demokratski kandidat v ZDA Bernie Sanders prvi znanilec socializma za 21. stoletje?

Boris Nemec, Šempeter pri Gorici