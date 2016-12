Tik pred koncem leta je na obzorju še ena zvezdniška ločitev. Kim Kardashian ima po navedbah tračarskih časopisov vrh glave svojega moža Kanyeja Westa in je na družinski božični zabavi, kamor je prišel nepovabljen, vreščala, naj ga nemudoma odstranijo. Uradna ločitev naj bi bila le še vprašanje časa. Če je res tako, bo leto 2016 slovelo kot leto ločitev. Seveda je bila ločitev vseh ločitev tista med Angelino Jolie in Bradom Pittom, ta saga pa bo novice polnila tudi v prihodnjem letu. Bučna in umazana je bila tudi ločitev Johnnyja Deppa in Amber Heard in tudi ta se še vleče po sodiščih, tako da bo gotovo na površje prišel še kakšen kos umazanega perila.

Veliko hitreje in z mnogo manj hrupa se je po štirih letih zakona ločila Drew Barrymore. Ločitev sta bivša zakonca končala v vsega treh tednih, obdržala pa sta skupno skrbništvo nad triletno hčerko in dveletnim sinom. V dobrih odnosih s svojo bivšo ženo Jennifer Meyer je ostal tudi igralec Tobey Maguire. Zakon sta končala po trinajstih letih, a sta ostala prijatelja. Prav nič kavalirsko pa se ni obnašal Idris Elba, ki je svojo partnerico pustil z dveletnim sinom. Razlog: Idrisovo varanje.

Samske so letos postale tudi Naomi Watts, ki je končala enajstletni zakon, Lady Gaga, ki je kljub lanski zaroki po petih letih zapustila manekena Taylorja Kinneyja, in Jeniffer Lopez, ki je po štirih letih zapustila svojega 18 let mlajšega fanta plesalca Casperja Smarta. V tretjem ločitvenem poskusu – dvakrat sta se med ločitvenim postopkom pobotala – sta se letos končno uradno ločila tudi igralec Dennis Quaid in Kimberly Buffington, prav tako je bila letos uradno potrjena ločitev Gwyneth Paltrow, ki je svoje ločevanje sicer objavila že lani.

Burno leto ločitev je bilo tudi med glasbenicami. Svoj desetletni zakon je končala Lisa Marie Presley, burno ločitveno leto pa je imela tudi pevka Taylor Swift. Naprej je končala zvezo z didžejem Calvinom Harrisonom in se takoj zapletla z britanskim igralcem Tomom Hiddlestonom, ki pa ga je zapustila že po dveh mesecih.

Novo ločitev, že drugo v letu dni, pa je doživela tudi pop diva Mariah Carey, ki jo je kljub zaroki po enem letu zveze zapustil avstralski milijarder James Packer. Razlog: pevka je za njegove pojme preveč zapravljiva. Dovolil pa ji je, da je obdržala deset milijonov evrov vreden zaročni prstan.