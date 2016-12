Med januarjem in oktobrom je letos našo prestolnico obiskalo 602.707 tujcev. Kaj natančno so tu počeli, statistika ne pove, vsaj približno pa vemo, koliko jih je zanimala kultura, saj podatke o obisku zbirajo posamične kulturne ustanove. Ali pa tudi ne, Slovenska filharmonija nam jih recimo ni posredovala, turistični internetni portal In your pocket pa v anketi ugotavlja, da je za tujce med kulturnimi ustanovami pravzaprav najmanj zanimiva.

V Narodni galeriji Italijani

Narodno galerijo so po temeljiti prenovi odprli konec januarja in do decembra so našteli 8.000 tujcev, največ jih je bilo poleti (tudi 80 odstotkov vseh obiskovalcev), in to predvsem Italijanov, pa tudi Francozov in Hrvatov. Direktorica dr. Barbara Jaki je povedala, da so se najbolj zanimali za stalno zbirko – donacijo del Zorana Mušiča, ki se je uveljavil v mednarodnem prostoru, dober obisk pa so imeli tudi na razstavi Kolekcija Vugrinec.

V obeh muzejih, v Moderni galeriji in Muzeju sodobne umetnosti Metelkova, so našteli 6800 turistov, kar je celo 45 odstotkov več kot lani, največ pa jih je prišlo iz Velike Britanije, Irske in ZDA. Pridejo naključno, na razstavo NSK od Kapitala do kapitala in razstavo hrvaškega umetnika Davida Maljkovića pa so prišli tudi načrtno.

V Narodnem muzeju Slovenije, ki prav tako domuje na dveh lokacijah, so našteli 9722 tujcev. »Prihajajo na ogled celotnega muzeja, ker jih zanima slovenska zgodovina. Na Metelkovi so si ogledovali tudi razstavo Kelti s smaragdnih gora, na Prešernovi pa Pisalno pohištvo na Slovenskem,« je povedala Tinka Selič.

V Mestnih galerijah in muzejih Ljubljana so letos našteli 24.000 obiskovalcev iz tujine. Urška Karer je povedala, da se usklajenost z drugimi zavodi in MOL pozna pri obisku, kar je recimo dokazal projekt Emona 2000. Sodelovati nameravajo tudi v Plečnikovem letu, saj zaradi Plečnika prihajajo na ogled Ljubljane celo iz Amerike, Plečnikova rojstna hiša pa se poteguje za nagrado za najboljši muzej v Evropi – EMYA 2017. Poleti je pri njih zanimanje zbujala fotografska razstava Geneza Sebastiãa Salgada, med obiskovalci so našteli 40 odstotkov tujcev.