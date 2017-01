Avio tankerje so začeli uporabljati v 20. letih prejšnjega stoletja, ko so zaradi pomanjkanja primernih letališč z dotakanjem goriva v zraku začeli podaljševati razdalje, ki jih letala lahko premagajo brez pristanka. Kasneje so tankerji postali ekskluzivno vojaško orodje, s katerim so vojaške reaktivce želeli spraviti čim bližje nasprotnikovim bojnim linijam brez pristanka, pri katerem bi jih lahko zaznali radarji.

Boeing postavlja nove smernice

Tehnika je zelo napredovala med hladno vojno, ko so se Američani pripravljali na morebiten spopad z Rusijo. Od takrat so avio tankerji stalnica na vojaških misijah, kljub napredku pa manever polnjenja v zraku ostaja zelo nevaren. Letali morata potovati z enako hitrostjo in biti med točenjem goriva oddaljeni le 25 metrov, zato so možnosti za nesrečo dokaj velike. Ker so majhni reaktivci zelo odzivni, se lažje prilagajajo letu tankerja in omogočajo nemoteno polnjenje letal.

Zadnji napredek je prišel na področju brezpilotnih letal. Američani so razvili in preizkusili brezpilotno letalo, ki je med letom dotočilo gorivo iz tankerja, ki so ga upravljali piloti. Najnovejšo različico zračnih tankerjev je izdelal Boeing in jo poimenoval KC-46. Ameriška vojska je že naročila 500 novih tankerjev, ki bodo v naslednjih 30 letih skrbeli za njena vojaška letala. Boeing se pri razvoju ni ustavil, različica KC-Y bo letela brez pilota, KC-Z pa bo prinesla večjo spremembo - šlo bo za "nevidni" tanker, ki se bo znal izogibati radarjem, ob tem pa bo imel nameščeno tudi bojno opremo za obrambo ob morebitnem srečanju s sovražnim letalom v zraku.