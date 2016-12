Klub, ki nastopa v valižanski premier ligi, je z zadnjim uspehom celo izenačil svetovni rekord, ki si ga vse od sezone 1971/1972 lasti sloviti Ajax. Dosežek nogometnega palčka so opazili tudi pri nizozemskem velikanu, v katerem so Valižanom po prepričljivi zmagi proti Cefn Druids s 4:0 prek družbenih omrežij celo čestitali za uspeh. »Zaradi dosežka smo v rahlem šoku,« je za CNN priznal predsednik valižanskega kluba Mike Harris. »Seznanjeni smo, da našemu nizu ni para v domačem prvenstvu, vseeno pa smo mislili, da je svetovni rekord še zelo daleč.«

Da so nogometaši New Saints FC blizu svetovnemu rekordu, so izvedeli tik pred ponedeljkovim prvenstvenim obračunom, ko je z njimi v stik stopilo osebje Guinnessove knjige rekordov. »Zaradi tega smo bili vsi v klubu nekoliko na trnih. A tekma se je odvila v našo korist in premostili smo oviro. Igralci so zares izvrstna druščina, zasluge pa gredo tudi trenerju Craigu Harrisonu, ki na vsako tekmo in trening pristopi zelo profesionalno. V zadnjih letih mu je uspelo sestaviti izvrstno selekcijo nogometašev,« je povedal Harris.

Varovancem trenerja Harrisona je tako uspelo ponoviti dosežek, ki je pred več kot štirimi desetletji uspel nepozabni Ajaxovi zasedbi z legendarnim Johanom Cruyffom na čelu. Amsterdamčani so takrat mleli vse pred seboj in osvojili domače prvenstvo, domači pokal in se veselili naziva najboljšega v Evropi. Dosežki New Saints FC so sicer bistveno manj impresivni, saj se ekipi v desetih poskusih na evropski ravni še nikoli ni uspelo prebiti prek kvalifikacij. Jim pa zato odlično kaže v dvanajstčlanski domači ligi, kjer imajo po 20 krogih pred najbližjimi zasledovalci že 21 točk naskoka.

Možnost, da presežejo Ajax in postavijo nov svetovni rekord, bodo pri New Saints imeli že jutri, ko jim bo nasproti znova stal predzadnji Cefn Druids. »V valižanski ligi se dela zelo vneto. V primerjavi z bolj uveljavljenimi evropskimi ligami je naša še relativno mlada, a klubi se v zadnjih 20 letih resnično močno trudijo, da napredujejo. Lepo je, ko si deležen priznanja za ves trud, ki si ga vložil v preteklih letih,« je za CNN še pristavil Harris.