Eden najboljših kolesarjev zadnjega desetletja Bradley Wiggins končuje svojo športno pot. Na cesti je Wiggins prenehal nastopati že na začetku letošnje sezone, še vedno pa je zmagoval na dirkališču. Pojavljala so se ugibanja, da bi lahko Wiggo nadaljeval na dirkališču v paru z Markom Cavendishem, a temu očitno ne bo tako.

Bradley Wiggins je bil rojen v Ghentu, kjer sta z mamo živela zaradi njegovega očeta Garyja, ki je bil dirkališčni kolesar. Po vsega dveh letih sta Garyja zaradi težav z drogami in alkoholom zapustila in se preselila v hišo materinih staršev v Killburnu, kjer je Bradley odraščal.

Postal je osrednja figura britanskega kolesarske preporoda v zadnjih dveh desetletjih. Kot prvi britanski kolesar je rumeno majico na dirki po Franciji pripeljal v Pariz in takrat dejal, da »otroci iz Killburna ne bi smeli zmagovati na Touru.« Uspehu na največji dirki sveta je dodal še osem zlatih olimpijskih medalj, med katerimi izstopa slavje v kronometru na domačih olimpijskih igrah v Londonu leta 2012.

Zlato v Londonu, kraljica in gin

Zmage so ga povzdignile do slave, s karizmatično osebnostjo pa si je pridobil status pop ikone. Wiggins, ki je kljub debeli denarnici dolgo živel v enosobnem stanovanju v Londonu, je bil ljubljenec medijev zaradi brezkompromisnih in včasih nepremišljenih izjav. Po zmagi v Londonu je na vprašanje, kaj bo počel v naslednjih dneh, odgovoril: »Najprej bom obiskal kraljico, potem pa se ga bom 'nagonil' z ginom.« Zlata medalja v Londonu in zmaga na Touru sta mu prinesla tudi viteški naziv.

»Srečen sem, da sem lahko živel svoje sanje in izpolnil otroške cilje, da postanem profesionalni kolesar. Življenje sem posvetil športu, v katerega sem se zaljubil že v mladosti. V zadnjih 20 letih sem spoznal in dirkal s svojimi idoli, sodeloval z najboljšimi trenerji na svetu in doživel uspehe, ki si jih nisem predstavljal niti v sanjah. Otroci iz Killburna ne bi smeli zmagovati na Touru in olimpijskih igrah. No, zdaj vidite, da lahko« je v izjavi za javnost zapisal Wiggins.