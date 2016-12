Potem ko so v letošnji sezoni pred fanatičnimi domačimi navijači, ki v evroligi zares pričarajo peklensko vzdušje, že spravili na kolena evropska velikana, Barcelono in Real Madrid, pri Crveni zvezdi sanjajo, da bo orožje pred njimi položila tudi ta hip vodilna ekipa najelitnejšega evropskega tekmovanja, CSKA. Moskovčani v Beogradu gostujejo danes ob 19. uri, razprodana Arena pa pripravlja topel sprejem za svojega ljubljenca Miloša Teodosića.

Eden najboljših evropskih košarkarjev ne skriva svoje naklonjenosti tokratnemu nasprotniku, navijači Crvene zvezde pa sanjajo, da ga bodo nekoč videli v za njih svetih barvah. Za to si prizadevajo tudi v vodstvu kluba, ki je na spletnem družbenem omrežju Teodosiću izrekel dobrodošlico s prirejeno sliko, na kateri organizator igre nosi njihov dres.

Kako toplo znajo navijači Crvene zvezde sprejeti nasprotnikovega igralca, ki odkrito simpatizira z njihovim klubom, smo se imeli pretekli teden možnost prepričati na lastne oči. V dvorani Aleksandra Nikolića je namreč gostoval Real Madrid, njihovi košarkarji pa so bili že ob prihodu na ogrevanje sprejeti z glasnimi žvižgi. A ne prav vsi. Ko je iz slačilnice prikorakal Luka Dončić, je dobil gromek aplavz, kot tudi, ko se je 17-letni Ljubljančan poškodoval in s pomočjo Stefana Jovića odšel s parketa. Beograjska publika na slovenskega čudežnega dečka ni pozabila niti po koncu obračuna, ko so košarkarji Madrida zapuščali dvorano. Znova je sledil koncert žvižgov, a le do zadnjega Dončića, ki se je na spodbudno gesto odzval s ploskanjem.