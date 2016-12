Na današnji dan natanko pred tremi leti je sedemkratni prvak formule ena na smučanju v Meribelu v francoskih Alpah padel ter se z glavo zaletel v skalo pod snegom. S hudimi poškodbami glave so ga odpeljali v bolnišnico v Grenoblu, kjer je bil šest mesecev v komi, nakar so ga odpeljali domov v Ženevo. Od tedaj nihče ne ve, kakšno je njegovo zdravstveno stanje, saj se je družina zavila v molk.

Kar pa se tiče poročil o zdravstvenem stanju Michaela Schumacherja, je še enkrat zatrdila, da to ni stvar javnosti, temveč da družina želi spoštovati njegovo zasebnost. »Razumemo, da je nekaterim težko razumeti, a tako smo se odločili v skladu z odnosom Michaela do javnosti in se vam lahko le zahvalimo za razumevanje.« O njegovem zdravstvenem stanju molčijo tudi njegovi najboljši prijatelji, denimo predsednik Fie Jean Todt . »Nekaterih stvari se ne pove in to je dovolj. To naj ostane zasebna stvar. Michael ni bil oseba, ki je zlahka sklepala prijateljstva, a ko jih je, so bile to globoke vezi,« je na vprašanje o tem odgovoril novinarjem italijanskega časopisa Corriere della Sera.

Toda zanimanje javnosti za zdravje slavnega športnika ne poneha. Zato ni čudno, da se je pretekli teden pojavila novica, da je nekdo medijem ponujal fotografije Schumacherja v bolniški postelji. Medijem so jih skušali prodati za milijon evrov. Noben medij jih ni hotel objaviti, pojavile pa so se špekulacije, kdo od bližnjih prijateljev jih je posnel. Po eni od teorij naj bi jih posnel kar paparac, preoblečen v duhovnika. Schumacherjeva menedžerka Sabine Kehm , ki v imenu družine komunicira z javnostjo, je v sporočilu javnosti zapisala, da je družina na nemškem tožilstvu podala ovadbo proti neznanemu storilcu, saj gre za poseg v njihovo zasebnost.

Žena prodala letalo in avto

A kljub temu se nenehno pojavljajo špekulacije in ugibanja o njegovem zdravstvenem stanju. Od tega, da se pojavijo objave, da je naredil prve korake, do pesimističnih objav, da se ne zaveda okolice in je v vegetativnem stanju. Schumacherjeva družina je pri varovanju zasebnosti šla celo tako daleč, da je tožila nemški časopis Bunte, ker so objavili novico, da Schumi lahko hodi s pomočjo terapevta. Navsezadnje so celo primorali legendarnega tehničnega direktorja Ferrarija Rossa Brawna, ki je pripomogel k mnogim Schumacherjevim zmagam, da je preklical svojo izjavo, ki jo je dal medijem po obisku dirkača, češ da je njegovo stanje boljše. Medijem je po sestanku z družino dejal, da so ga napačno razumeli, saj je dejal, da upa, da bo Michaelu nekoč bolje.

Mediji pa so tudi izračunali, kako hitro se topi Schumacherjevo bogastvo. Pred nesrečo je bilo njegovo premoženje ocenjeno na 800 milijonov evrov. En teden njegove zdravstvene oskrbe v švicarski vili naj bi stal okoli 160.000 evrov. Družina je v času po nesreči prodala vilo na Norveškem, zasebno letalo in Schumijev mercedes, vse, česar naj po navedbah njegove žene Corinne ne bi potreboval več. Ob tem so prav te dni objavili novico o ustanovitvi sklada Ni predaje, v kateri bodo sprejemali sredstva za vse, ki so v podobno težki situaciji kot legendarni voznik. Žena pa je obdržala ranč v Teksasu, ki ji ga je dirkač kupil, da bi lahko tam imela svoje konje.

Edina svetla točka v tragični zgodbi družine Schumacher je sin Mick, ki je bil v trenutku smučarske nesreče z njim. Sedemnajstletni Mick velja za obetavnega dirkača. Obeta se mu celo, da se bo pridružil Mercedesovi mladi ekipi.