Divjakom na mopedih je odklenkalo

Čeprav omejitve posežejo tudi v svobodo posameznika, kar pogosto velja tudi za ukrepe za zagotavljanje prometne varnosti, pa nekoliko zaostrena pravila o uporabi najmanjših mopedov, ki zmorejo le 25 kilometrov na uro, obetajo potrebno brzdanje razširjenih težav. Ugodnosti vožnje s kolesi s pomožnim motorjem so bile mamljive, zato je v zadnjih letih število uporabnikov poskočilo: predvsem v večjih mestih in na Obali. Hkrati so se razpasle tudi zlorabe, saj so številni z malih mopedov začeli odstranjevati blokade in jih predelovati v bistveno hitrejše, nekateri so zmogli tudi več kot 60 kilometrov na uro. Njihovi vozniki pa so še vedno ostali »kolesarji«, ki so na mopedih sedeli brez čelade, brez sledljive registrske tablice, za vožnjo niso opravili teoretičnega ali praktičnega usposabljanja, v primeru povzročitve nesreč pa so jih morali drugi udeleženci tožiti, saj niso bili zavarovani.