Napovedi strokovnjakov, da bo večina Slovencev zadnje dni decembra stala v vrstah pred sedežem KDD v Ljubljani oziroma pred bankami in borznimi hišami, se je na žalost uresničila. Ob začetku zapiranja registrskih računov je imelo pri KDD približno 260.000 Slovencev odprte registrske račune, skupna vrednost premoženja pa je znašala 732,3 milijona evrov. Do sredine decembra se je število registrskih računov zmanjšalo za polovico, vrednost premoženja pa se je znižala za več kot pol milijarde evrov. Tako je imelo po podatkih KDD 22. decembra več kot 100.000 posameznikov še vedno odprtih 133.924 registrskih računov, vsak dan pa so pri KDD opravili okoli 2300 prenosov. Do danes se ta številka torej najbrž giblje okoli 90.000 Slovencev.

Da se nekateri Slovenci ne znajo odločiti o tem, kaj sploh početi z delnicami na registrskih računih, kažejo tudi številna vprašanja, ki jih še vedno prejemamo v uredništvu Dnevnika. Bralci večinoma sprašujejo, kaj storiti s številnimi netržnimi delnicami oziroma z delnicami, za katere menijo, da jih imajo v lasti, in to kljub temu, da konec septembra niso prejeli obvestila KDD o stanju na registrskem računu. Gre na primer za vprašanja o delnicah mariborske NKBM, propadlih holdingov Zvon Ena in Zvon Dva pa tudi holdinške Save.

Razočaranje nekaterih ob odgovoru strokovnjakov, da so njihove delnice izbrisane, je bilo zato veliko. Večina vrednostnih papirjev, ki sicer kotirajo na Ljubljanski borzi, je ob finančni krizi tudi izgubila svojo vrednost, kar so nekateri posamezniki težko razumeli. S pomočjo strokovnjakov pri KDD in društva Mali delničarji Slovenije (MDS) nam je na Dnevniku uspelo, da smo številnim bralcem pomagali pri njihovi odločitvi.

Kaj bo po 1. januarju? KDD bo v skladu z zakonom o nematerializiranih vrednostnih papirjih, sprejetim lani jeseni, s prvim januarjem ukinila brezplačne registrske račune, na katerih imajo posamezniki premoženje še iz obdobja lastninjenja. Če posamezniki ne bodo storil ničesar, bo KDD premoženje sprva prenesla na prehodni račun, nato pa na sodni depozit. Tisti, ki se še niso odločili, kaj storiti s premoženjem na vrednostnih papirjih, bodo ne glede na prve informacije, da bodo to lahko urejali samo še do konca letošnjega leta, lahko to uredili še v prvih dneh januarja. Imetniki delnic se tako lahko še vedno odločijo, da delnice z registrskega računa prenesejo na trgovalni račun pri borzni hiši ali banki. Če tega ne bodo storili, bodo delnice prenesene na sodni depozit, po petih letih pa bodo postale last države. Vendar opozarjamo, tudi sodno položene delnice pomenijo določene stroške. Poleg tega je uveljavljanje pravic iz sodno položenih vrednostnih papirjev (kot sta na primer glasovanje na skupščini ali prejemanje dividend) v obdobju trajanja sodne položitve bistveno oteženo ali celo onemogočeno. Na KDD pojasnjujejo, da je treba za prenos premoženja v hrambo sodišča izpeljati postopek, saj podlaga za prenos ni iztek roka, temveč pravnomočni sklep sodišča. Zato na KDD ne pričakujejo, da bi do dejanskih prenosov prišlo že v prvih tednih januarja. »Tako bodo imetniki v tem času še lahko poskrbeli za ureditev položaja glede svojih vrednostnih papirjev,« pravijo v KDD.

Finančno ministrstvo zmanjšuje negotovost Finančno ministrstvo je pojasnilo, da bodo fizične osebe s prenosom na prehodne račune, dokler delnice ne bodo dejansko položene pri sodišču, še imele možnost, da tudi po poteku roka odprejo trgovalni račun, in sicer brez stroškov, vezanih na postopek s sodnim depozitom oziroma prevzemanjem vrednostnih papirjev iz sodne hrambe, in bodo tako lahko ohranile svoje vrednostne papirje. Za zdaj še ni mogoče opredeliti dinamike prenosov z registrskih računov na sodni depozit. Vse kaže, da bo KDD na sodni depozit naprej prenesla delnice podjetij (za katere je prenos potekel že konec septembra), pozneje pa naj bi sledil prenos vrednostnih papirjev fizičnih oseb. Pri KDD naj bi naprej opravili prenos premoženja manjših vrednosti ter neobremenjenih vrednostnih papirjev. Dinamiko prenosov mora sicer potrditi še regulator, torej Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP).