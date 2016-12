Zapiranje vedno večjega dela mestnega središča, uvedba rumenih pasov za javni promet in sistema za izposojo koles Bicikelj, nakup električnih vozil za prevoz po središču mesta kavalir... Vse to so ukrepi, ki so jih prepoznali tudi v evropski komisiji in Ljubljani za leto 2016 podelili naziv zelene prestolnice Evrope. Ekološko bolj sprejemljivim avtobusom, električnim kavalirjem in električnemu vlaku urbanu se je letos pridružilo še dvajset osebnih vozil na električni pogon eurban, ki vozijo na progi 26 (Tuji Grm–Mali Lipoglav) in s katerimi v LPP poskusno izvajajo storitev prevoza na klic. Eurban bo postopoma na voljo na več izbranih progah in potniki bodo lahko potovali za ceno javnega potniškega prometa 1,2 evra, za potovanja od točke A do točke B na celotnem območju ljubljanske občine pa za pavšalno dnevno in nočno ceno 7,2 evra. pp