Odkritje so februarja objavili v najuglednejši medicinski reviji New England Journal of Medicine, slovenski javnosti pa so ga predstavili na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani. Uspeh je bil rezultat odličnega sodelovanja vseh vpletenih zdravnikov in raziskovalcev pa tudi »kančka raziskovalne sreče«, je ugotavljala vodja raziskave, prof. dr. Tatjana Avšič Županc iz Inštituta za mikrobiologijo in imunologijo ljubljanske medicinske fakultete. Da bi lahko pri plodu šlo za okužbo z virusom zika, pa je prvi v verigi znanstvenikov pomislil specializant patologije Jernej Mlakar. Virus so potrdili v možganski skorji ploda po umetni prekinitvi nosečnosti pri ženski iz Italije, ki se je nekaj mesecev pred tem zadrževala v Braziliji. Konec prvega trimesečja nosečnosti je imela vročino in kožne izpuščaje, možnost povezave z virusom zika pa tedaj še ni bila znana.

Mlada ženska je kasneje v pogovoru za rimski dnevnik La Repubblica pojasnila, da je odšla v ljubljanski UKC, potem ko ji v Italiji kljub hudi okvari ploda in zelo slabi prognozi zakonodaja ni omogočala prekinitve nosečnosti v sedmem mesecu. »Rekli so mi, da ne bo ne slišal, ne videl, ne govoril,« je dejala. Odkritje ljubljanskih raziskovalcev ji je prineslo upanje, da bo njena bolečina olajšala bolečine drugih, je še povedala. nk