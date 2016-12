Ni čisto jasno, kakšen premislek je vodil Belo hišo, da je včeraj pred mikrofon poslala zunanjega ministra Johna Kerryja, ki je potem v 70-minutnem ostrem govoru obtožil Izrael sistematičnega spodkopavanja politike dveh držav z gradnjo naselbin na zasedenih palestinskih ozemljih. Morda je želela odhajajoča administracija Baracka Obame zadnjič povedati, kaj si je ves čas mislila o politiki izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja, s katerim sta si z Obamo že dlje časa v laseh. A govor je izpadel tudi kot lep povzetek Obamovih osemletnih neuspehov ali kar pasivnosti pri iskanju rešitve za bližnjevzhodno vprašanje.

Odnosi med ZDA in Izraelom so na najnižji točki v desetletjih, tik pred menjavo v Beli hiši pa so padli še stopnico nižje. ZDA v petek v varnostnem svetu OZN v nasprotju s prejšnjo prakso niso z grožnjo veta preprečile sprejetja resolucije, ki obsoja izraelsko politiko naselbin. V Tel Avivu so besni, kličejo tudi v prestolnice držav, ki so resolucijo podprle. Netanjahu je sodeč po pisanju Guardiana pred glasovanjem grozil nekaterim državam, denimo Novi Zelandiji. A vendarle je resolucija imela določen učinek, saj so v Izraelu ustavili odločanje o gradnji novih petsto hiš na zasedenih ozemljih.