Po letošnji zmagi Donalda Trumpa na ameriških predsedniških volitvah in referendumski odločitvi Britancev, da zapustijo evropsko družino, nobena stvar v svetovni politiki v prihajajočem letu ne more več biti resnično presenečenje. Vsi, ki bodo ob inavguraciji naslednika Baracka Obame 20. januarja pristali v novi ameriški administraciji, bodo del Trumpovega kalupa, ki ga je novoizvoljeni predsednik razširil ne le onkraj meja politične korektnosti, ampak tudi predvidljivosti. To seveda pomeni vrsto neznank v notranji in zunanji ameriški politiki, ki pa jim je vendarle mogoče vnaprej napisati znane posledice.

Neznanka, imenovana Trump

V tudi za nas zanimivi zunanji politiki newyorškega magnata so glavne neznanke naslednje: ali bo ZDA umaknil iz sporazuma z Iranom in pariškega podnebnega dogovora, ali bo zgradil zid na meji z Mehiko, ali bo prek Tajvana zaostril odnose s Kitajsko, a jih izboljšal s Putinovo Rusijo, kakšen bo njegov odnos do izraelskega poseljevanja okupiranih palestinskih ozemelj in do muslimanov nasploh. Posledice vsakega izmed teh dejanj si je sorazmerno lahko predstavljati, kaj od omenjenega bo ostalo samo Trumpovo širokoustenje, pa je nemogoče napovedovati, a nobeno presenečenje ne bi smelo biti, če bo – seveda ne že kar v prvem letu vladavine – postavil pod vprašaj tudi do zdaj trdne zaveze in obveze znotraj severnoatlantskega zavezništva.

Bolj jasna je gospodarska slika, ki se obeta z menjavo oblasti v Beli hiši. Zniževanje davkov in povečanje javnih izdatkov je namreč trend, ki se mu Trump samo pridružuje, višja ameriška inflacija in s tem višje obrestne mere pa bodo nujna posledica. To bo sprožilo dotok kapitala iz razvijajočih se trgov v ZDA, Kitajska bo težje vodila politiko podcenjenega juana brez negativnih posledic za lastno rast, v težavah pa se bosta znašla tudi Latinska Amerika z Brazilijo in Argentino na čelu ter evrsko območje.