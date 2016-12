Ameriška alpska smučarka Mikaela Shiffrin je včeraj dobila še drugo veleslalomsko preizkušnjo v dveh dneh in dokazala, da ni zgolj slalomska specialistka. S 25. zmago svetovnega pokala, tretjo veleslalomsko, je krepko povečala prednost v skupnem seštevku svetovnega pokala, kjer Ilka Štuhec ostaja na tretjem mestu. Francozinja Tessa Worley bo sicer na naslednji veleslalomski preizkušnji v Mariboru še naprej nosila rdečo majico vodilne v disciplini, na Semmeringu pa je morala drugič v dveh dneh priznati premoč Američanki, ki se vselej znajde v najtežjih tekmovalnih razmerah. Na najnižjo stopničko zmagovalnega odra se je uvrstila Viktoria Rebensburg, olimpijska prvakinja iz Vancouvra.

Da bo Ilka Štuhec najboljša Slovenka tudi na veleslalomski preizkušnji, ni pričakoval nihče. Mariborčanka je predvčerajšnjim na Semmeringu prvič v sezoni tekmovala v bazični disciplini alpskega smučanja in takoj prehitela veleslalomski specialistki v slovenski reprezentanci Tino Robnik in Katarino Lavtar. Od njiju je bila boljša tudi včeraj, ko se je z 29. časom prebila na drugo progo, na kateri pa je prehitela tudi Ano Drev. Z 22. mestom je Štuhčeva dosegla svojo najboljšo veleslalomsko uvrstitev, potem ko je v tej disciplini tretjič osvojila točke svetovnega pokala. Najboljša slovenska veleslalomistka Ana Drev včeraj ni blestela. Potem ko je na prvi progi postavila trinajsti čas, je imela na drugi progi, ki jo je postavil slovenski trener Denis Šteharnik, precej smole in je v težkih razmerah nazadovala na 24. mesto. Prvič v tej sezoni se je na veleslalomih zgodilo, da se Drevova ni uvrstila med najboljšo deseterico.

Šteharnik: Manjka faktor drznosti Včerajšnja preizkušnja je bila zelo zahtevna. Menjavali so se vidljivost, veter in snežne padavine, za dodatno »težavo« pa je poskrbel Šteharnik z zaprto postavitvijo, ki je bila v nasprotju z vsemi drugimi tremi dirkaškimi postavitvami na Semmeringu najatraktivnejša. Na njej so se znašle le najboljše veleslalomistke sveta, med katerimi so odločale stotinke. Nobenega dvoma pa ni, da so bile na prvih treh mestih ta čas najboljše veleslalomistke. »Razmere so bile zelo težke. Na drugi progi sem imela dobro številko. Skušala sem jo izkoristiti, a sem naredila preveč napak. Spodbudno je, da gredo stvari v pravo smer,« ocenjuje Ilka Štuhec. »Bilo je zelo težko, pogoji so se menjavali, vidljivost je bila zelo slaba. Na drugi progi je bilo treba iti čez sebe. Z rezultatom se ne obremenjujem, saj so bile razmere na meji regularnih. Vztrajati moram naprej na svoji poti,« pravi Ana Drev. »Na razmere se ne bomo izgovarjali. Smučanje je šport v naravi. Dolgo smo čakali sneg in smo ga končno dobili. Rezultatsko nisem zadovoljen. Pri tekmovalkah, z izjemo Ilke Štuhec, pogrešam drznost. Takoj ko je na progi nekaj drugače, ne tvegajo dovolj. Manjka faktor drznosti, brez katerega ni rezultatov,« je kritičen Denis Šteharnik.

Veter odpihnil moški smuk Moški so izgubili dvoboj z naravo v Santa Caterini. Veter je bil premočan in je odpihnil moški smuk. Organizatorjem ni pomagala niti prestavitev starta do superveleslalomskega, saj so bili sunki vetra prenevarni na že tako eni najnevarnejših prog svetovnega pokala, ki se imenuje po nekdanji odlični italijanski alpski smučarki Deborah Compagnoni. Danes bosta zadnji tekmi koledarskega leta. Ženske se bodo na Semmeringu pomerile na slalomu, moški v alpski kombinaciji. Izrazita favoritinja za novo zmago svetovnega pokala je Mikaela Shiffrin, ki nazadnje na slalomu ni stala na najvišji stopnički pred skoraj dvema letoma v Flachauu. Glede na prikazane veleslalomske vožnje na Semmeringu bo med tekmicami potekal boj za drugo mesto, Američanka pa bo lovila tretjo zmago v treh dneh, s katero bo na dobri poti, da prvič v karieri postane skupna zmagovalka svetovnega pokala. Precej bolj negotove so napovedi pred današnjo moško preizkušnjo, v kateri bo imela slovenska reprezentanca kar šest tekmovalcev. »Vsaj na papirju naj bi imeli prednost slalomisti. V slovenski reprezentanci imamo zelo visoka pričakovanja,« pravi trener hitrih disciplin Peter Pen.

Semmering v številkah Ženski veleslalom: 1. Shiffrin (ZDA) 2:09,40, 2. Worley (Fra) +0,15, 3. Rebensburg (Nem) +0,18, 4. Mowinckel (Nor) +0,23, 5. Brunner (Avs) +0,38, 6. Gut (Švi) +0,57, 7. Gagnon (Kan) +0,59, 8. Mölgg +0,94, 9. Brignone (obe Ita) +0,96, 10. Haaser (Avs) +1,00, 22. Štuhec +2,29, 24. Drev +2,59, 31. Robnik, 36. Lavtar (vse Slo), svetovni pokal – veleslalom (po 5 tekmah): 1. Worley 400, 2. Shiffrin 365, 3. Gut 250, 4. Bassino 205, 5. Goggia (obe Ita) 185, 7. Drev 142, 32. Robnik 22, 35. Štuhec 14, 47. Lavtar 2, skupno (po 14 tekmah): 1. Shiffrin 698, 2. Gut 583, 3. Štuhec 495, 4. Goggia 467, 5. Worley 463, 22. Drev 142, 59. Ferk 41, 62. Bucik 36, 71. Robnik 22, 100. Lavtar 2.