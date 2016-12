Več otrok do brezplačnega šolskega kosila

Po združenem pozivu humanitarnih organizacij in pedagoških delavcev so se vendarle zedinile še parlamentarne stranke in tik pred koncem leta uzakonile brezplačna šolska kosila za vse otroke pod pragom revščine, ki živijo v družinah iz prvih treh dohodkovnih razredov. »Opozarjamo, da je dostop do toplega obroka za otroke še posebno pomemben, ker je topla prehrana nujna za zdravo rast in razvoj vsakega otroka. Ker se posledice izpuščanja toplih uravnoteženih obrokov odražajo na otrokovem fizičnem in duševnem zdravju ter učnem uspehu. Ker ugotavljamo, da otroci iz socialno šibkih družin prepogosto toplega zdravega in hranilnega obroka niti doma ne morejo dobiti. Ker otroci danes v šolah preživijo skoraj polovico dneva in v tem času je nujen dostop do toplega obroka. Ker je brez dostopa do toplega obroka otrok diskriminiran in prikrajšan za enakovredne možnosti na področju izobraževanja in razvoja močnih področij ter socializacije skozi povezovanje z vrstniki. Ker otroci brez dostopa do kosila v šoli tudi ne morejo sodelovati v dejavnostih po pouku in se praviloma ne udeležujejo podaljšanega bivanja, kjer je na voljo tudi pomoč pri opravljanju domačih nalog in drugih šolskih obveznosti. Ker je Slovenija dovolj bogata država, da zaščiti svoje najranljivejše in se problema revščine in prikrajšanosti loti na sistemski ravni,« so v podporo zakonskemu predlogu stranke ZL zapisale nevladne organizacije in tako vendarle prepričale vladno koalicijo, da si je premislila in podprla razširitev brezplačnih kosil tudi na otroke družin iz drugega in tretjega dohodkovnega razreda. mk