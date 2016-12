Mladi Somalki in njeni hčerki Sabrin so nemudoma na pomoč priskočili tudi v jeseniškem humanitarnem društvu Up, katerega prevajalci so mami pomagali pojasniti, da sta z deklico v jeseniški porodnišnici na varnem. Težko bi našli Gorenjca, ki ni pobrskal po predalih za kakšno neuporabljeno dudo, stekleničko ali čim podobnim. Ganjeni nad edinstvenim dogodkom v njihovem kraju pa so bili tudi Ratečani, ki so v nekaj urah ugotovili, da bi z dobrinami zlahka olajšali začetek družinskega življenja kar nekaj mamicam z novorojenčki.

Kranjskogorski policisti so bili 25. oktobra obveščeni, da ob cesti berači begunka, a je niso izsledili. Kmalu se je skrivnostna obiskovalka ustavila v rateški gostilni, kjer so kljub nerazumevanju jezika ugotovili, da ima popadke. »Tekli smo k njej na travnik, kamor je odhitela, začeli smo nositi odeje in vodo. Nismo vedeli, kako bi ji pomagali, saj se je po vsakem popadku odločila, da bo vstala in odšla, a je legla ponovno, ko je prišel nov popadek,« je dogajanje opisovala Sonja Kavalar iz gostišča Uh. Tako je bilo vse do prihoda reševalcev, ki so jo odpeljali na Jesenice, od koder je čez dobro uro prišla novica o rojstvu zdrave deklice.

Po odpustu iz porodnišnice, kjer so deklico začasno klicali kar Slovenija, sta se begunki preselili v ljubljanski azilni dom. Čeprav je Somalka za našo državo takrat slišala prvič, se je odločila, da bo zaprosila za azil. pe