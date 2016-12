Med prenovljenim pohištvom, nadgrajenimi starimi kosi in izvirno uporabljenimi zavrženimi stvarmi v ljubljanskem centru ponovne uporabe preseneti moderna škatla, povezana z računalnikom. »Iz preteklosti v prihodnost s 3D-tiskalnikom,« piše poleg robotskega vsiljivca, s katerim se na Povšetovi ulici 4 spoznavajo, odkar so se septembra vključili v svetovno mrežo kavarnic popravljalnic Repair Café. Vsak zadnji četrtek v mesecu vabijo na skodelico kave, ob kateri lahko obiskovalci s pomočjo mojstrov in njihovih orodij popravijo stvari ali pa jih spremenijo v nekaj novega, uporabnega.

S tiskalnikom natisneš nadomestne dele

»Premisli, ali potrebuješ novo, popravi staro in ponovno uporabi,« Marinka Vovk, nosilka zamisli za centre ponovne uporabe pri nas, povzame misel, ki se jo zdaj trudijo širiti tudi s 3D-tiskalnikom. Vsega namreč ni vedno mogoče popraviti z lastnimi rokami. Sploh kadar se zlomi ali izgubi zelo pomemben delček, brez katerega stvar ni več uporabna. S tiskalnikom, ki ne tiska na papir, ampak tridimenzionalno, pa je mogoče natisniti nadomestne dele, ki jih ni na zalogi v trgovinah ali pa so na voljo samo v velikih količinah.

»Danes se velikim globalnim podjetjem ne splača narediti enega manjšega dela in delajo na stotine kosov, tako da posameznik včasih ne more priti do enega samega dela. S 3D-tiskalnikom si lahko preprosto sami natisnemo manjkajoče dele, ki omogočajo, da so izdelki spet uporabni in da je potrošnja manjša,« opiše Vovkova in poudari, da se z zagotavljanjem ponovne uporabe ustvarja snovna zanka, v kateri se nič surovin ne izgubi.

»V Centru ponovne uporabe Ljubljana smo naprej začeli tiskati legokocke. Zelo pogosto otroci izgubijo eno kocko, točno takšno potrebujejo, ni pa smiselno, da kupimo cel paket. Ali pa si želijo točno določenega junaka, ki ga prav tako lahko dobijo le, če odštejejo denar za nov paket,« pripoveduje Vovkova. Poleg tega se ji zdi vredno promovirati ta način popravljanja in ponovne uporabe zato, ker so filamenti za tiskanje recikliran material in tudi vsi izdelki iz njih se lahko reciklirajo naprej.