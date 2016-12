Po besedah Huberta Koslerja, direktorja ribniškega podjetja Yaskawa Ristro, bo Slovenija investicijo podprla s prispevkom v višini od 20 do 25 odstotkov naložbene vrednosti. Glede kraja postavitve tovarne se bosta v prihodnjih dneh odločili vodstvi matičnega podjetja na Japonskem in evropske podružnice v Nemčiji, v izboru pa so tri lokacije. Kosler je napovedal, da bi morala Yaskawina slovenska tovarna konec leta 2018 začeti poskusno proizvodnjo, redno proizvodnjo pa naj bi začela leta 2019. Za potrebe tovarne bodo ustanovili tudi center za robotske raziskave in razvoj, ki bo robote med drugim prilagajal zahtevam kupcev in zaposloval predvsem slovenske strokovnjake.

Zmogljivost tovarne, ki bo obsegala kar 30.000 kvadratnih metrov, bo na začetku 4.000 robotov na leto, končna zmogljivost pa ne bo presegla 6.000 robotov na leto. Poleg Slovenije so bile v igri za gradnjo nove tovarne še Slovaška, Češka in Poljska, v ožji izbor pa sta se uvrstili Slovenija in Poljska. Slovenija tudi zato, ker je ponudila sofinanciranje naložbe. Največji svetovni proizvajalec industrijskih robotov je pri nas že navzoč, saj sta v njegovi lasti ribniški podjetji Yaskawa Slovenija in Yaskawa Ristro. Yaskawa Electric je leta 1994 prevzel v Nemčiji delujoče slovensko podjetje Motoman Robotec, leta 1996 pa so v Ribnici ustanovili podjetje za proizvodnjo robotskih celic Yaskawa Ristro. mpu