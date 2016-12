Čeprav prenovo Male ulice najbolj razkrivajo novi tlakovci oziroma ureditev ceste, so občina in njeni javni podjetji v sklopu celovite prenove obnovili vodovodne priključke, kanalizacijo in vročevod. Na križišču Male ulice in Dalmatinove ulice so po novem tudi potopni stebrički, ki bodo odganjali nezaželen promet po prenovljeni ulici.

V Energetiki so pojasnili, da so med gradnjo nekoliko podaljšali traso vročevoda v Mali ulici, in sicer so ga potegnili do križišča z Dalmatinovo ulico na eni strani in do križišča s Trubarjevo cesto na drugi strani. Pojasnili so, da so s podaljšanjem trase vročevoda začeli pripravljati teren za povezavo na nov vročevod, ki se bo v prihodnjem letu gradil v Dalmatinovi ulici na odseku od križišča s Slovensko cesto do križišča z Malo ulico. V prihodnjem letu pa občina in Energetika nameravata graditi še vročevod po delu Trubarjeve ceste, in sicer bo Energetika slednjega zgradila od križišča z Malo ulico do stavbe Galerije Emporium. Na občini so poudarili, da bodo z gradnjo obeh omenjenih vročevodov prav tako na novo uredili tako del Dalmatinove ulice kot tudi del Trubarjeve ceste. vbr