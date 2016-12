Usodno čelno trčenje

Včeraj okoli 7. ure je v smrt zapeljal 58-letni voznik osebnega avtomobila mitsubishi colt. Ko je v mraku sredinega jutra zapustil avtocestni razcep v Slivnici, je v prvem semaforiziranem križišču zavil levo, na regionalno cesto proti Slivnici oziroma Slovenski Bistrici. Pri tem se ni prepričal, ali lahko to stori varno, in je zato spregledal avtomobil ford mondeo, ki ga je iz nasprotne smeri pravilno pripeljal 29-letni voznik. Slednji nesreče ni mogel preprečiti in vozili sta čelno trčili; 29-letnik je utrpel lažje telesne poškodbe, 58-letni voznik pa težje. Oba so z reševalnima voziloma prepeljali v UKC Maribor, kjer je povzročitelj nesreče kmalu zatem umrl zaradi poškodb, so sporočili iz Policijske uprave Maribor.