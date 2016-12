»Kljub tragičnemu dogodku je to zame srečen dan; po vseh teh letih se bom končno lahko posvetila zasebnemu življenju,« je Franja Šilih komentirala izvensodno poravnavo v zvezi s tragično sinovo smrtjo v slovenjegraški bolnišnici maja 1993. Letošnji december si bomo torej lahko zapomnili po koncu nevzdržno dolgega sodnega postopka v primeru Šilih. To je bilo tudi leto več »gospodarskih« sojenj, med drugimi so na prvostopenjskem sodišču ponovno obsodili nekdanjega predsednika uprave Istrabenza Igorja Bavčarja, izrekli pa tudi prvo obsodilno sodbo bankirjema, nekdanjima članoma uprave Factor banke Borisu Pesjaku in Dušanu Valenčiču.

Še »odprta« Hypo in Mip

Leto se je začelo s priznanjem nekdanjega predsednika uprave Merkurja Bineta Kordeža enajstih kaznivih dejanj, povezanih s preprodajo trgovskega centra Primskovo, prenosom preostalih centrov na družbo HTC Dva in financiranjem lastninjenja Merkurja. Prislužil si je sedem let in en mesec zapora ter še 23.500 evrov stranske denarne kazni. Morda še bolj kot ta je odmevala sodba, ki so jo na ponovljenem sojenju zaradi preprodaje delnic Istrabenza izrekli Igorju Bavčarju. Po še nepravnomočni sodbi je dobil pet let zapora, vrniti pa mora tudi nekaj več kot 18 nezakonito pridobljenih milijonov evrov. Obsojena sta bila tudi nekdanji Istrabenzov svetovalec Kristjan Sušinski (tri leta zapora in vračilo dobrih dveh milijonov evrov) in nekdanji predsednik uprave Maksime Holdinga Nastja Sušinski, dobil je dve leti.

Za nekdanjega predsednika uprave NLB Draška Veselinoviča ter člana uprave Mirana Vičiča in Mateja Narata se je izšlo precej bolje. Zlorabe položaja v primeru nakupa in obnove hiše Simone Dimic, nekdanje vodje kabineta predsednika Boruta Pahorja, so jih oprostili. So pa obsodili Borisa Pesjaka in Dušana Valenčiča iz nekdanje Faktor banke zaradi odobritve 350.000 evrov kredita beograjskemu poslovnežu Dejanu Lukiću. Sodba (vsak je dobil leto in tri mesece zapora) še ni pravnomočna.

Sojenje v zadevi Hypo se je začelo junija in še traja; zaradi nepremičninskih poslov z Vegradom so na zatožni klopi nekdanji vodilni iz slovenske podružnice avstrijske Hypo Alpe-Adria-Bank Andrej Oblak, Anton Romih, Božidar Špan in Andrej Potočnik, ki naj bi banko oškodovali za 22 milijonov evrov. Nekdanja direktorica Vegrada Hilda Tovšak je tožilske očitke že priznala in dobila pogojno kazen. Tudi sojenje v zadevi Mip, ki poteka že od sredine lanskega leta, še ni končano: nekdanji koordinator in solastnik Mipa Vojteh Volk, njegov sin Marko Volk (nekdanji direktor Mipa) in zet Marko Kovač (nekdanji vodilni v Pomurki) se zagovarjajo zaradi preslepitve bank pri pridobitvi posojil.