Povpraševanje med Nemci, Avstrijci in Švicarji po prostoru v upokojenskih domovih na nekdanjem vzhodu je zelo veliko in se povečuje, oboje velja tako pri dementnih in nepremičnih starejših kot pri povsem zdravih, ki lahko igrajo družabne igre in nimajo težav z vsakdanjimi opravili. Morda je še dobro, da v Sloveniji tega povpraševanja ne izkoristimo bolje, saj so se na primer na Slovaškem zaradi navala iz Nemčije cene upokojenskih domov tako povišale, da si jih številni slovaški upokojenci ne morejo več privoščiti, zaradi česar se naseljujejo v domovih v Ukrajini. Sicer je vse več Slovencev nastanjenih tudi v nekoliko cenejših hrvaških upokojenskih domovih.

Vse več nepremičnih in dementnih

V omenjenih vzhodnih članicah EU imajo nemški upokojenci pogosto na voljo zdravnika, ki zna nemško, obenem se tudi sami upokojenci učijo jezika države, v katero so se preselili. Osebje je v teh vzhodnih članicah EU pogosto celo boljše kot v Nemčiji, Avstriji in Švici, več časa posvetijo oskrbovancem, prijaznejši so. Zlasti Poljaki naj bi bolj spoštovali starejše, kot jih na primer Nemci. V resnici še ni resnih raziskav, ki bi potrdile, da osebje v teh višegrajskih državah veliko bolje ravna z oskrbovanci kot v nemških upokojenskih domovih. Vsekakor pa je marsikdaj težava jezik.

Veliko upokojenskih domov so v zadnjih letih zgradili predvsem na Češkem, ob meji z Nemčijo, torej na območju Sudetov, kjer so nekoč živeli Nemci. Danes pa je za upokojene Nemce, ki so se tja preselili in niso dementni, pomembno predvsem, da so blizu Nemčije, morda celo blizu kraja, kjer so pred tem preživeli večji del življenja.

Sicer ima Nemčija ob Japonski največji delež starejših od 65 let; v to skupino spada vsak peti Nemec. Ta delež pa se ob hitrem staranju prebivalstva povečuje. Če je trenutno v Nemčiji 2,6 milijona starih ljudi, ki potrebujejo celodnevno oskrbo, kar zajema tri odstotke Nemcev, jih bo leta 2030 že 3,4 milijona ali štirje odstotki. Zelo pomemben je tudi podatek, da si od 2,6 milijona Nemcev, ki potrebujejo celodnevno oskrbo, tega v Nemčiji, ker je predrago, ne more privoščiti 400.000 ljudi.