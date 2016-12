Kolekcija Essence ponuja neverjetno bogato izbiro za ustvarjalni um. Najširša ponudba barv, zaključnih premazov in ujemajočih se izdelkov - za skoraj neskončno število ustvarjalnih možnosti pri oblikovanju kopalnice, ki se popolnoma sklada s svojo okolico. Svoboda izbire z neverjetno doslednostjo pri mehkem in humaniziranem dizajnu ponuja najboljšo kakovost v novem individualnem obdobju oblikovanja kopalnic.

Pestra izbira nadstandardnih barv in vrhunski premazi

Prijatelji nam bodo morda zavidali našo edinstveno opremljeno dnevno sobo, kuhinjo z vso originalno dodatno opremo ali izbran okus naše spalnice. Kar se tiče kopalnice, pa smo zadovoljni, če dodamo le nekaj barvnih sveč in brisač v to puščobno belino. No, temu več ni tako! Kopalnica postaja zelo pomemben prostor v domu. Potrebujemo način, da izrazimo svoj individualni stil in razširjena kolekcija Essence podjetja Grohe ponuja pestro izbiro z desetimi kombinacijami nadstandardnih barv in vrhunskih premazov. V skladu z najnovejšimi globalnimi trendi so bili modeli skrbno izbrani, da se skladajo z vsakim stilom kopalnice in barvo okolja. Vsi premazi in barve so skladni z okolji z visokim kontrastom, srednjim kontrastom in senčenimi okolji. Povrh vsega pa so njihova imena tako lepa kot njihov videz: Cool Sunrise, Warm Sunset, Hard Graphite in Nickel.